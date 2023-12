“Zelig”, il Festival della comicità targato Mediaset, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada torna in prima serata su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata. Scopriamo tutti gli ospiti e i comici protagonisti dell’appuntamento di stasera, giovedì 7 dicembre in prime time su Canale5.

Zelig stasera su Canale 5: i comici di giovedì 7 dicembre 2023

Tutto pronto per una nuova divertentissima puntata di Zelig 2023. Il Festival della comicità targato Mediaset, condotto dall’affiatata coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada torna in prima serata su Canale 5. L’appuntamento è fissato per stasera, giovedì 7 dicembre 2023, dalle ore 21.36 con una nuova puntata dopo il grandissimo successo delle passate edizioni. Il festival della comicità torna sul piccolo schermo riportando in video grandissimi nomi della risata; comici e personaggi che hanno divertono il pubblico regalando una serata all’insegna della spensieratezza, della leggerezza, ma anche della riflessione.

Ecco tutti i nomi dei comici che si avvicenderanno sul palcoscenico di Zelig durante la puntata di stasera presso il TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano: Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta, Max Angioni, Antonio Ornano, Marta e Gianluca. E ancora: Raul Cremona, Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera, Simone Barbato e l’indimenticabile Annamaria Barbera. A chiudere il cast di comici: Vincenzo Albano, Corinna Grandi, Federica Ferrero, Vincenzo Comunale, Luca Cupani, Senso D’Oppio e tantissimi altri.

Zeliga 2023 date, ospiti speciali sul palco di Milano

Durante le varie date di Zelig 2023, gli appuntamenti con la risate made in Italy proposte per l’occasione anche in prima serata su Canale 5 con tre appuntamenti speciali non mancheranno grandissimi ospiti. Si tratta di veri e propri fuoriclasse della comicità italiana come: Teo Tecoli, Andrea Pucci e PanPers.

Non solo, durante le varie puntate presentate dalla coppia Claudio Bisio e Vanessa Incontrada spazio anche a tantissimi giovani nuovi talenti della risata scoperti in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo. L’appuntamento con la ventunesima edizione di Zelig è il giovedì in prima serata su Canale 5.