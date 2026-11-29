Torna il tradizionale appuntamento con lo Zecchino d’Oro 2026 giunto alla 69ª edizione con la finale trasmessa in prima serata su Rai1. Scopriamo quando in tv, le canzoni in gara e tutte le anticipazioni.

Zecchino d’Oro 2026, date della finale su Rai1

Lo Zecchino d’Oro 2026 torna venerdì 4 dicembre in prima serata su Rai1 con la finale condotta da Carlo Conti, il Direttore Artistico della manifestazione musicale internazionale dedicata alla musica per bambini. Il tradizionale appuntamento con lo Zecchino d’Oro, giunto quest’anno alla 69ima edizione, sarà trasmesso dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, in attesa del completamento della ristrutturazione del Cinema Teatro dell’Antoniano di Bologna.

Una finale che si preannuncia un vero e proprio show: da un lato la gara delle 14 canzoni, ma dall’altro anche un omaggio alla storia del Festival musicale per bambini con la presenza di tantissimi ospiti pronti a reinterpretare alcuni classici dello Zecchino come “Quarantaquattro gatti” e “Il coccodrillo come fa?” accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano.

Zecchino d’Oro 2026, come si votano le canzoni? Ospiti e giuria

Come si vota a Lo Zecchino d’Oro 2026? A votare le 14 canzoni in gara della 69esima edizione ci sarà una giuria composta da ospiti e amici dell’Antoniano capitanata dal Presidente Sal Da Vinci. Tra i giurati: Anna Tatangelo, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Serena Rossi, Matilde Gioli, Carolina Rey e l’immancabile Cristina D’Avena. Ma non finisce qui, visto che a votare le canzoni anche la giuria dei piccoli composta da 50 bambini provenienti da tutta Italia, tra cui anche rappresentanti della Galassia dei Cori dell’Antoniano, la rete di cori di voci bianche che si ispira al Piccolo Coro e ai valori dello Zecchino d’Oro.

Immancabile la presenza di Topo Gigio che per l’occasione presenterà il suo ultimo brano natalizio “Feliz Navidad”.

Zecchino d’Oro 2026, le canzoni in gara

Le 14 nuove canzoni del 69° Zecchino d’Oro, prodotte da Antoniano e distribuite da Sony Music Italia e incluse nella compilation “Zecchino d’Ore 69ª Edizione” (disponibile dal 4 dicembre in digitale su tutte le piattaforme di streaming e in cd in tutti i negozi di dischi e della grande distribuzione) sono firmate da 25 autori – sia esperti di musica per bambini sia scrittori, insegnanti, produttori e grandi artisti – tra cui Cristiano Malgioglio, Enrico Nigiotti e lo psicoterapeuta specializzato in educazione e prevenzione nell’età evolutiva, Alberto Pellai.

A seguire i titoli delle 14 canzoni in gara a lo Zecchino d’Oro 2026 con autori ed interpreti:

“L’ultimo numero qual è?” (Testo di Carmine Spera – Musica di Massimo Zanotti) cantata da Alice, 8 anni, Cremona “BFF” (Testo di Mario Gardini – Musica di Antonio Buldini) cantata da Agnese, 10 anni, Bologna con Bianca, 9 anni, Chiavari (GE) “Ho perso un dente” (Testo di Irene Franconi – Musica di Irene Franconi e Valter Sacripanti) cantata da Francesca, 6 anni, Alife (CE) “Hanno un leone in macchina” (Testo e Musica di Stefano Covri) cantata da Giovanni, 3 anni, San Giuliano Terme (PI), Bessie, 10 anni, Silvi Marina (TE), Vittoria, 4 anni, Leporano (TA), e Denise, 9 anni, Gioiosa Marea (ME) “La chiave sei tu” (Testo e Musica di Andrea Pruzzi) cantata da Mariasole, 10 anni, Lamezia Terme (CZ) “Bella bro” (Testo di Maria Francesca Polli – Musica di Marco Iardella) cantata da Edoardo, 8 anni, Finale Emilia (MO) “Un, due, tre, fai la pace con me!” (Testo di Eugenio Ciuccetti – Musica di Raffaele Rinciari) cantata da Sveva, 7 anni, Ravenna con Mathias Vittorio, 5 anni, Helsinki/Pompei (NA) “La matita colorata” (Testo di Cristiano Malgioglio – Musica di Antonio Summa e Lorenzo Summa) cantata da Giada, 10 anni, Roma “Stella marina, stella ballerina” (Testo di Enrico Nigiotti – Musica di Enrico Nigiotti e Fabio Pagnozzi) cantata da Giulia Maria, 5 anni, Zola Predosa (BO) “Ultime dalla Terra” (Testo di Luca Angelosanti e Francesco Morettini – Musica di Luca Angelosanti e Francesco Morettini) cantata da Riccardo, 9 anni, Rolo (RE) “Le polpette di papà” (Testo e Musica di Giuseppe Fulcheri) cantata da Stella, 7 anni, Brenzone sul Garda (VR) con Sara, 4 anni, Ispica (RG) “Fa troppo caldo qua” (Testo di Manuel Simoncini e “Rime dal borgo” – Musica di Manuel Simoncini) cantata da Agnese, 5 anni, Finale Ligure (SV), Iris, 3 anni, San Sebastiano al Vesuvio (NA), Mario, 8 anni, Perfugas (SS) e Giulia, 9 anni, Abbasanta (OR) “New York Broadway band” (Testo e Musica di Simona Rodano) cantata da Emilia, 10 anni, New York “Il viaggio di conchiglia” (Testo di Alberto Pellai e Paolo Giovanni D’Errico – Musica di Paolo Giovanni D’Errico e Angelo Ceriani) cantata da Michela, 7 anni, Altamura (BA)

L’appuntamento con la finale de Lo Zecchino d’Oro 2026 è per il 3 dicembre su Rai1.