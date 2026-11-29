Racconto di una notte si avvia verso il gran finale, e i rapporti tra i protagonisti si fanno sempre più tesi. Nel corso del prossimo appuntamento, in onda domenica 29 novembre 2026 in prime time su Canale 5, vedremo

Racconto di una notte, trame puntate del 29 novembre in prima serata

Mahir riesce finalmente a mettere Cüneyt Lokman con le spalle al muro: è deciso a scoprire chi si nasconde davvero dietro la sua identità. Intanto, il passato torna a tormentare Asaf, raggiunto dalla telefonata inattesa di una persona che credeva di aver definitivamente escluso dalla propria vita. La donna lo costringe a un incontro ravvicinato, riaprendo ferite che sembravano ormai dimenticate.

Alla villa, nel frattempo, la situazione precipita. Dopo aver ascoltato una conversazione sulla morte di Sevde, Canfeza diventa un pericolo per Afet, terrorizzata dall’idea di essere denunciata e finire in prigione. Quando la trova priva di sensi, Afet, accecata dal panico, escogita un piano folle: apre il gas della lampada e rinchiude Canfeza nella stanza. Tuttavia, il rimorso prende subito il sopravvento e la donna torna indietro per salvarla, ma ormai ogni cosa è sfuggita al controllo. Proprio durante le nozze di Ferman ed Efsane, celebrate senza la presenza di Mahir, Ezra viene assalita da una brutta sensazione. Convince così Kürsat a contattare Mahir e a verificare personalmente le condizioni di Canfeza.

Mahir chiede a Canfeza di sposarlo nelle prossime puntate Racconto di una notte

Mahir decide di chiedere nuovamente a Canfeza di diventare sua moglie. Non si tratta soltanto di una promessa d’amore, ma del desiderio di celebrare la loro unione alla presenza delle rispettive famiglie, dal momento che il primo matrimonio era stato vissuto lontano da tutti. Canfeza accetta e la cerimonia viene organizzata a Villa Yilmaz, con la partecipazione delle famiglie Kilimci e Yilmaz.

Afet accoglie la notizia con evidente irritazione, ma Ferman interviene ricordandole tutte le ingiustizie e le perfidie compiute in passato contro Mahir e Canfeza. Sconvolta dalle rivelazioni, Sureya affronta Afet e la minaccia apertamente, ordinandole di non compromettere il giorno più importante della coppia.

Nel frattempo, Kürsat vive un momento di profonda angoscia: diviso dai dubbi e dagli affetti, non riesce a decidere quale dei suoi figli difendere. Nel tentativo disperato di sottrarre tutti al pericolo, propone ad Handan di lasciare il Paese insieme a Ozan, Sare ed Eliz, a condizione che scompaiano per sempre e non lascino alcuna traccia. Anche la relazione tra Sare e Salih, ormai logorata dagli eventi, arriva al termine.

Matrimonio (e annuncio a sorpresa) per Mahir e Canfeza: news Racconto di una notte

Finalmente Mahir e Canfeza coronano il loro amore con un nuovo matrimonio a Villa Yilmaz e annunciano con gioia di aspettare un figlio. La serenità, però, dura pochissimo. Fatma, cacciata dalla villa e desiderosa di vendetta, invia a Mahir un video compromettente che documenta la morte di Sevde, gettando nel caos gli invitati e facendo riemergere segreti pericolosi.

Handan informa Kürsat che Ozan ha accettato di fuggire, ma pone una condizione precisa: partire il giorno successivo. Convinto che Afet non sia responsabile fino in fondo, Ferman cerca di persuadere Mahir a cancellare il filmato, così da evitare che l’anziana donna venga arrestata. Mahir, tuttavia, non intende tradire il proprio ruolo di poliziotto ed è deciso a consegnare il video alle autorità. Canfeza, dal canto suo, sceglie di raccontargli finalmente la verità su Asaf, mantenendo fede all’ultimo desiderio di suo padre Mehmet. Quando tutto sembra sul punto di esplodere, Mahir riceve una chiamata urgente dai suoi uomini: Ozan Erdemir è stato finalmente rintracciato.