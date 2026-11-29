Ascolti tv sabato 28 novembre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 28 novembre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales | Auditel 28 novembre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle 2026, la nona puntata del dance show condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 2.668.000 spettatori pari al 26.8% di share. Il segmento Ballando Tutti in Pista (3.767.000 spettatori con il 22.5%).

Su Rai 2: S.W.A.T. Exiles, la serie tv americana di genere action drama, sequel/spin-off della serie televisiva del 2017 S.W.A.T., ha tenuto col fiato sospeso 618.000 spettatori pari al 3.8%.

Rai 3: Mappe Corsare, il nuovo programma con Duilio Giammaria che connette le grandi vicende del passato con quelle contemporanee ha incuriosito 394.000 spettatori e il 2.7% di share.

Rete 4: Red, il film del 2010 diretto da Robert Schwentke con Bruce Willis, Helen Mirren e Morgan Freeman ha appassionato 347.000 spettatori pari al 2.3% di share.

Canale 5: Tu si que vales 2026, la nona puntata del talent show ha divertito 3.558.000 spettatori con uno share del 24.2%. (Buonanotte di Tú Sí Que Vales a 1.445.000 e il 21.5%).

Nel periodo di sovrapposizione con il programma concorrente, dalle ore 21.25 alle ore 00.05, lo show di Canale 5 ottiene 3.571.000 spettatori e il 24.46% di share individui (a fronte di 3.455.000 spettatori e il 23.66% di share). “Tú sí que vales” – prodotto da Fascino – ha segnato picchi di oltre 4.200.000 spettatori totali e del 28.16% di share individui.

Italia 1: Biancaneve e il cacciatore, il film del 2012 diretto da Rupert Sanders con protagoniste Kristen Stewart e Charlize Theron ha coinvolto 567.000 spettatori con il 3.7%.

La7: In altre parole, il programma culturale condotto da Massimo Gramellini ha raccolto 1.142.000 spettatori con il 6.7%.

Tv8: GP Qatar – Qualifiche F1, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 502.000 spettatori (3.1%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha registrato 431.000 con 2.9% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.285.000 spettatori con il 25 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.570.000 spettatori con il 20.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 novembre 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.329.000 spettatori ( 11.6 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 941.000 spettatori ( 9.5 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 946.000 spettatori ( 10.3 %) nella prima parte e 1.033.000 spettatori (11.3%) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori (11.3%) nella seconda parte; Ciao Maschio: 1.339.000 spettatori (12.7%) nella prima parte e 1.670.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte.

CANALE 5