Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 29 novembre 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 29 novembre 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 29 novembre 2026

Tra gli ospiti ci sarà Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo, direttore del Corriere dello Sport e storico giurato di Ballando con le stelle. Con lui si parlerà anche del libro Quando la notte finisce. Crans-Montana: le nostre storie, scritto insieme a Leonardo Bove, Francesca Nota e Kean Talingdan, nel quale tre giovani sopravvissuti al tragico incendio raccontano la loro esperienza.

Spazio poi ad Andrea Delogu, conduttrice, scrittrice e attrice, attualmente protagonista del pomeriggio di Rai 2 con La Porta Magica. In studio anche Nicoletta Mantovani Pavarotti, vedova del grande tenore Luciano Pavarotti, da anni impegnata nel sostegno a Operazione Pane, la campagna solidale dell’Antoniano di Bologna a favore delle mense francescane in Italia e nel mondo, portata avanti anche nel ricordo del marito.

Infine, una testimonianza particolarmente intensa: quella di Federico Lerza, padre del piccolo Alberto, scomparso a soli otto anni a causa di un tumore. Insieme alla moglie, Federico ha scelto di trasformare il dolore in un impegno concreto, attraverso iniziative benefiche e attività di sensibilizzazione a sostegno della ricerca sui tumori pediatrici. L’8 dicembre uscirà inoltre il suo terzo libro, Padre, ancora. Una promessa mantenuta, nel quale racconta la vita dopo la perdita di Alberto e l’amore per la figlia appena nata.

Un appuntamento ricco di racconti, emozioni e storie di vita, nel segno dell’ascolto e della condivisione.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.