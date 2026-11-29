Decima puntata della nuova edizione, la cinquantunesima, di Domenica In che torna oggi, domenica 29 novembre 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 18esima volta e la nona consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della decima puntata di Domenica In stagione 2026-2027.

Domenica In: ospiti della decima puntata del 29 novembre 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 ed eccezionalmente chiuderà prima per la Coppa Davis.

Ma chi saranno gli ospiti della decima puntata? Mara Venier intervisterà Alberto Ravagnani. L’ex sacerdote, diventato virale grazie ai social, è stato nelle ultime settimane al centro di una polemica per la sua ospitata da Pierluigi Diaco. Inoltre si parlerà della sua esperienza nella ‘famiglia’ di Ballando con le Stelle, oltre che del suo percorso di vita e della difficile scelta di lasciare il ministero sacerdotale.

Poi sarà la volta di Salvo Ficarra e Valentino Picone che presenteranno il loro ultimo film “La notte delle fragole”, nelle sale dal 26 novembre.

Chiusura anticipata per la Coppa Davis

Cambio di programmazione in casa Rai per la Coppa Davis. Alle 14.55 Domenica In si fermerà per dare spazio alla finale che vede la nazionale italiana capitanata da Volandri giocarsi il trofeo per la quarta volta di fila dopo i tre vinti nelle ultime edizioni.

Gli azzurri Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si troveranno contro la Spagna di Carlos Alcaraz (numero due al mondo) e Rafa Jodar, vincitori contro la Gran Bretagna in semifinale. Spettatore del match dovrebbe essere Jannik Sinner. La finale inizierà alle 15 in diretta e gli incontri si disputeranno sul cemento indoor della BolognaFiere Arena.

Questa la formazione scelta dal capitano Filippo Volandri: