Anche questa settimana si sono riaccese le luci sulla pista da ballo di “Ballando con le Stelle 2026” con una nona puntata che va ad arricchire una edizione ricca di novità. Scopriamo cosa è successo durante la puntata andata in onda sabato 28 novembre 2026 presentata da Milly Carlucci in diretta su Rai1.

Ballando con le Stelle 2026, vincitori nona puntata del 28 novembre

La serata di Ballando con le Stelle entra nel vivo con le esibizioni delle otto coppie in gara, tra grandi performance, emozioni, qualche polemica e momenti di forte tensione in studio. Non sono mancati i complimenti della giuria, i punteggi importanti e soprattutto il confronto tra alcuni protagonisti della trasmissione.

Ad aprire la gara sono Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, reduci dalla vittoria della settimana precedente. Prima di scendere in pista, Aurora racconta il forte legame con i suoi quattro fratelli e l’importanza che la famiglia ha sempre avuto nella sua vita. La coppia conquista il pubblico con un boogie sulle note di Tough Lover. La giuria apprezza ritmo, fluidità e coordinazione, mentre Guillermo Mariotto si spinge a pronosticare per loro un posto in finale e sul podio. Arriva un ottimo risultato: 44 punti, che sommati ai 20 di bonus della precedente puntata portano il totale a 64.

La seconda coppia è quella formata da Manuela Moreno e Carlo Aloia, che tornano in pista con il desiderio di riscattarsi dopo l’ultimo posto nella classifica parziale della scorsa settimana. Prima dell’esibizione, Manuela manifesta il proprio disappunto per alcuni giudizi ricevuti, criticando soprattutto il modo in cui vengono distribuite le valutazioni. Il tango argentino sulle note di Uomini non cambiano mostra intensità e passione. I giudici riconoscono i progressi della coppia, anche se non mancano alcune osservazioni tecniche. Il risultato finale è di 42 punti.

Grande attesa per Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che portano in pista un boogie. Prima del ballo, Noemi racconta il momento romantico della proposta ricevuta da Francesco Totti, mostrando il video del regalo organizzato con la complicità delle figlie. L’esibizione viene accolta con entusiasmo e quasi tutta la giuria assegna il massimo dei voti. Mariotto si ferma a 9, provocando un acceso confronto con Pernice, Zazzaroni e Rossella Erra. Non mancano altre discussioni sul giudizio riservato alla concorrente e sui paragoni con Francesca Fialdini. La coppia conquista comunque 49 punti, uno dei risultati più alti della serata.

Tra i momenti più emozionanti arriva l’esibizione di Monica Guerritore e Luca Urso, protagonisti di un tango argentino particolare, nel quale entrambi interpretano il ruolo maschile. La coreografia racconta le origini del tango e il suo significato storico, quando ballare abbracciati tra uomini era una necessità per imparare questa danza. La performance lascia il pubblico in piedi e commuove la giuria. Tutti i giudici riconoscono il valore artistico, la sensibilità e la capacità della coppia di raccontare una storia attraverso pochi movimenti. Per Monica e Luca arriva il massimo risultato possibile: 50 punti su 50.

La serata si accende anche per il confronto tra Barbara D’Urso e Simona Ventura. Alberto Matano prova a favorire una riconciliazione tra le due, ma il chiarimento porta a nuove tensioni. Simona dichiara di non avere problemi a fare pace e riconosce la professionalità della collega. Barbara, però, spiega di essersi sentita più volte messa in ridicolo da alcune battute e provocazioni. Ventura ribatte che preferisce dire le cose direttamente in televisione, mentre Barbara sostiene di non avere rancore ma di non aver gradito certi atteggiamenti. Il confronto si conclude senza una vera riconciliazione, lasciando emergere sensibilità e punti di vista differenti.

È poi il turno di Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, che presentano un freestyle sulle note di This Is My Life. Alberto racconta le proprie preoccupazioni per il futuro e per la situazione personale ed economica che dovrà affrontare una volta terminata l’esperienza televisiva. I giudici lo invitano a vivere il percorso senza lasciarsi sopraffare dall’ansia. La performance viene apprezzata e Mariotto riconosce finalmente nel concorrente quella grinta che gli aveva chiesto nelle settimane precedenti. Il punteggio è di 44 punti, ai quali si aggiungono 15 punti bonus, per un totale di 59 punti.

Proseguono Alessandro Matri e Giada Lini, che si cimentano in un tango argentino sulle note di Dirty Diana. La coppia continua a mostrare una crescita importante, anche se questa volta la giuria individua alcune imprecisioni, soprattutto nella distanza tra i ballerini e in alcune camminate. Tutti riconoscono comunque i progressi di Alessandro e il lavoro svolto insieme a Giada. Il risultato è di 43 punti, più 5 punti bonus, per un totale di 48 punti.

La serata ospita anche una speciale Ballerina per una Notte: Roberta Bruzzone. La criminologa torna sul palco di Ballando, questa volta non per commentare le esibizioni ma per mettersi alla prova con la danza. Insieme a Luca Favilla presenta un paso doble sulle note di Amami, accompagnata da quattro ballerine. La sua partecipazione diventa anche l’occasione per presentare il nuovo programma di Rai 2, Dentro la truffa, dedicato al fenomeno delle truffe e alla tutela delle vittime.

La settima coppia a esibirsi è quella composta da Anna Safroncik e Leonardo Lini, che presentano uno slow fox sulle note di Sweet Dreams. La performance conquista il pubblico, che si alza in piedi al termine del ballo. La giuria sottolinea la sintonia, la presenza scenica e la capacità dei due di rendere contemporanea la coreografia. Arrivano voti molto alti, con due 10 da Barbara D’Urso, Alberto Matano e Guillermo Mariotto. Il totale è di 48 punti, che diventano 58 con i 10 punti bonus.

A chiudere la gara sono Andy Díaz e Gioia Giovanatti, impegnati in un paso doble sulle note di Believer. Andy ammette le difficoltà incontrate nell’interpretazione di questo stile. La giuria apprezza i contrasti e l’impegno, anche se alcuni giudici avrebbero preferito un’esecuzione più tradizionale. Barbara D’Urso si mostra particolarmente entusiasta, assegnando 10, mentre Mariotto giudica la performance piacevole ma non tra le sue preferite. Il punteggio finale è di 41 punti.

Novità prossima puntata

Milly Carlucci anticipa una novità per la prossima puntata: ogni concorrente dovrà esibirsi in un ballo speciale dedicato a una persona importante della propria vita. Le dediche saranno accompagnate da brani e stili diversi, per portare in pista emozioni e legami personali.

Aurora Ramazzotti ballerà per papà Eros con Per me, per sempre in stile moderno; Alberto Ravagnani dedicherà una rumba a Erika sulle note di Angelo. Manuela Moreno si esibirà per la sorella Vera con Pazza, in uno slowfox, mentre Monica Guerritore dedicherà una rumba a un’amica speciale con il brano Amico.

Alessandro Matri ballerà per le figlie con Portami via, in un valzer; Noemi Bocchi dedicherà la sua esibizione a Francesco Totti con Quando nasce un amore. Andy Díaz ballerà per la mamma sulle note di Portami a ballare, in un valzer, mentre Anna Safroncik dedicherà un tango alla sorella Vittoria con Santallegria.

Ballando con le Stelle 2026, la classifica della nona puntata del 28 novembre: voto + tesoretto

1° posto – Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: 64 punti

2° posto – Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli: 59 punti

3° posto – Anna Safroncik e Leonardo Lini: 58 punti

4° posto – Monica Guerritore e Luca Urso: 50 punti

5° posto – Noemi Bocchi e Giovanni Pernice: 49 punti

6° posto – Alessandro Matri e Giada Lini: 48 punti

7° posto – Manuela Moreno e Carlo Aloia: 42 punti

8° posto – Andy Díaz e Gioia Giovanatti: 41 punti

I tesoretti assegnati questa settimana

Simona Ventura assegna il tesoretto a Monica Guerritore e Luca Urso; Francesca Fialdini assegna il tesoretto ad Noemi Bocchi e Giovanni Pernice; Il tesoretto del cuore di Rossella Erra viene assegnato a Alessandro Matri e Giada Lini

La classifica aggiornata con i tesoretti

Ecco la classifica completa dopo l’assegnazione dei tesoretti:

1. Monica Guerritore e Luca Urso – 70 punti

2. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 69 punti

3. Alessandro Matri e Giada Lini – 68 punti

4. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 64 punti

5. Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 59 punti

6. Anna Safroncik e Leonardo Lini – 58 punti

7. Manuela Moreno e Carlo Aloia – 42 punti

8. Andy Díaz e Gioia Giovanatti – 41 punti

A vincere la nona puntata, dopo il voto del pubblico è la coppia formata da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.

Lo spareggio

Nel sesto spareggio si sfidano tre coppie: Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli con un quickstep, Manuela Moreno e Carlo Aloia con un paso doble sulle note di Zitti e Buoni, e Andy Díaz e Gioia Giovanatti con un samba.

Dopo il televoto, Manuela Moreno e Andy Díaz vengono eliminati, mentre Alberto Ravagnani conquista l’accesso alla semifinale. Sara Di Vaira non assegna la Wild Card, rendendo definitive le eliminazioni in vista dell’eventuale ripescaggio.

La decima puntata di Ballando con le Stelle è in programma sabato 5 dicembre, in prima serata su Rai 1.