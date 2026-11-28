Da Birdy – Le ali della libertà di Alan Parker a Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, fino al successo planetario di Stranger Things. In oltre quarant’anni di carriera, Matthew Modine ha attraversato diverse stagioni del cinema internazionale, lavorando con alcuni dei più importanti registi della storia della settima arte e riuscendo a conquistare generazioni differenti di spettatori.

Matthew Modine presenta The Walk per Fiera Milano

L’attore statunitense è arrivato a Milano per presentare The Walk, il cortometraggio d’autore diretto da Luca e Marcello Lucini con cui Fiera Milano racconta la propria evoluzione, scegliendo il linguaggio cinematografico per interpretare la sua nuova identità e la capacità di trasformare idee, ambizioni e competenze in opportunità concrete.

Presentato il 27 novembre nell’Auditorium di Fiera Milano, alla presenza dell’attore, dei vertici e dei dipendenti del Gruppo, il progetto si inserisce nel percorso di riposizionamento sintetizzato dal claim “Fiera Milano is More” e accompagnerà la realtà fieristica verso la presentazione del Piano Industriale 2027–2031, prevista per febbraio 2027.

Il racconto prende forma attraverso una camminata. Modine attraversa gli spazi del quartiere espositivo, che progressivamente si animano, dando vita a un viaggio simbolico attraverso persone, imprese, talenti e idee. Sullo sfondo, Milano e la sua vocazione internazionale, la capacità di attrarre eccellenze e di creare occasioni di incontro.

Una narrazione che trova nel cinema il linguaggio ideale per raccontare il valore del lavoro collettivo, un concetto particolarmente caro all’attore americano.

«Mi ha colpito soprattutto l’idea che dietro ogni grande risultato ci sia sempre il contributo di tante persone. È qualcosa che conosco bene anche nel cinema: un film, come una grande manifestazione, è il risultato di un impegno collettivo», ha dichiarato Modine ai nostri microfoni in occasione della presentazione.

A firmare la regia, insieme al fratello Marcello, è Luca Lucini, autore di successi cinematografici e televisivi come Tre metri sopra il cielo, L’uomo perfetto, Made in Italy e Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia.

In occasione della presentazione di The Walk, abbiamo incontrato Matthew Modine per parlare di questa nuova esperienza professionale, del successo di Stranger Things e di un lato meno conosciuto di Stanley Kubrick, il regista che nel 1987 lo ha diretto nell’indimenticabile Full Metal Jacket, affidandogli il ruolo del soldato Joker.

Intervista a Matthew Modine

In The Walk una semplice camminata diventa un viaggio attraverso persone, idee e possibilità. Che cosa l’ha incuriosita di questo progetto?

“Tutto è nato da Luca Lucini, un amico che mi ha chiesto di partecipare a questo progetto. Inizialmente non riuscivo a comprendere fino in fondo la sceneggiatura, almeno fino a quando non ho avuto l’opportunità di vivere personalmente l’esperienza di Fiera Milano. Avevo già espresso il desiderio di lavorare con Luca, ma non potevo immaginare la portata di questa realtà, il significato di tutti questi edifici e ciò che rappresentano senza vederli, senza toccarli, senza essere fisicamente in questo spazio. Avevo bisogno di viverlo in prima persona per comprenderlo davvero”.

Con il dottor Martin Brenner di Stranger Things è entrato nell’immaginario di un’intera nuova generazione. Che effetto le fa essere riconosciuto dai ragazzi per un personaggio così distante da quelli che hanno segnato l’inizio della sua carriera?

“Nell’industria cinematografica, continuare a essere rilevanti e riconoscibili è una necessità, anche per avere la possibilità di ottenere un nuovo lavoro. Essere parte di un successo come Stranger Things è stato quindi un grande dono. Sono molto grato ai fratelli Duffer per avermi invitato a questa festa. Sono incredibilmente felice e onorato del successo della serie, perché mi ha fatto conoscere a un nuovo pubblico, non soltanto negli Stati Uniti o in Italia, ma in tutto il mondo”.

Lei ha lavorato con Stanley Kubrick. C’è un aspetto del lato umano del regista che ha avuto modo di conoscere e che il pubblico forse ignora?

“Credo che molte persone rimarrebbero sorprese nello scoprire quanto fosse un padre amorevole e quanto amasse gli animali, in particolare gli uccelli. Era un uomo profondamente compassionevole. Penso che il pubblico faccia fatica a immaginarlo così, perché tende a identificarlo con l’immagine di un uomo ossessivo, compulsivo, freddo e ossessionato dal controllo. Ma questa descrizione non corrisponde allo Stanley Kubrick che ho conosciuto durante la mia esperienza di lavoro con lui”.

Tre momenti di una carriera che continua a rinnovarsi: l’incontro con uno dei più grandi maestri della storia del cinema, il successo di una serie diventata un fenomeno culturale globale e, oggi, un progetto italiano che sceglie la forza delle immagini per raccontare il valore delle connessioni umane.

Con The Walk, Matthew Modine aggiunge un nuovo capitolo al proprio percorso professionale, confermando quella curiosità che gli ha permesso di attraversare oltre quattro decenni di cinema e televisione, senza smettere di incontrare nuovi linguaggi e nuove generazioni di spettatori.