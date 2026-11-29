Cosa accadrà nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai Uno dal 30 novembre al 4 dicembre? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese promette, come sempre, di riservarci tanti colpi di scena. Pronti a scoprirli insieme a noi?

Il Paradiso delle signore, trame settimanali (dal 30 novembre al 7 dicembre)

Diana inizia a nutrire seri dubbi sull’autenticità del testamento lasciato dal padre e, per comprendere meglio ciò che è realmente accaduto, decide di rivolgersi a Cesare.

Anche il ritorno di Gianna sconvolge profondamente Elisa: quella vecchia conoscenza rischia infatti di riaprire ferite mai del tutto rimarginate e di riportare alla luce ricordi che la donna ha tentato a lungo di cancellare. Elisa vorrebbe aiutarla, ma inizialmente Gianna rifiuta il suo dono e respinge ogni forma di sostegno. Solo quando la situazione precipita e si trova in gravi difficoltà, cambia idea e sceglie finalmente di affidarsi a lei.

Intanto Odile si accorge dell’interesse sempre più evidente di Lia per Matteo. Dopo aver parlato con il ragazzo, Lia decide di affrontare suo padre, dando vita a un dialogo destinato ad avere conseguenze importanti.

Al Paradiso, Riccardo elabora una proposta originale per i festeggiamenti di Sant’Ambrogio, mentre Diana rientra dal Belgio con una lettera consegnatale dal notaio. Il messaggio, scritto dal padre e indirizzato a lei e a Iacopo, viene letto proprio davanti all’uomo e apre nuovi interrogativi sulla storia della famiglia.

Umberto in ansia per i terreni contaminati nelle prossime puntate Il Paradiso delle signore

Umberto riceve dapprima un segnale positivo riguardo alla possibilità di riaprire il processo sulle acque reflue, ma la situazione torna presto a preoccuparlo quando scopre che il giudice incaricato di occuparsi dei terreni contaminati è stato sostituito.

Carla teme che il coinvolgimento di Guarnieri possa compromettere seriamente la reputazione della GMM. Umberto riesce a incontrare il giudice Arnò, ora responsabile del procedimento, ma l’incontro non basta a tranquillizzarlo: gli sviluppi della vicenda giudiziaria continuano a tenerlo in ansia.

Sospetti e rivelazioni scioccanti nei prossimi episodi IPDS

Nel frattempo, Carmine mette i Puglisi in una posizione delicata chiedendo loro del denaro per aggiustare il camion. Le sue spiegazioni e le promesse ripetute non convincono Ciro, che comincia a pensare che l’uomo stia cercando di nascondere la verità.

Anche nei rapporti personali non mancano le tensioni. Valeria affronta Iacopo e lo accusa di aver tentato di danneggiare Roberto con accuse precise e pesanti.

Dopo aver raccontato tutto a Roberto, ascolta da Landi una confessione molto intima: l’uomo le rivela infatti di essere omosessuale. Quando Roberto scopre ciò che Iacopo ha cercato di fare, si reca da lui e tra i due nasce uno scontro acceso. Poco dopo, però, Iacopo lo spiazza con una confessione sincera.

Cos’altro accade nella soap pomeridiana di Rai Uno?

Marcello teme che Roberto possa lasciare il Paradiso, mentre Rebecca si prepara alla prova dell’abito scelto per la Prima della Scala. Durante l’appuntamento, Mimmo le rivolge un complimento che non passa inosservato a Mirella, sempre più desiderosa di capire se il giovane provi qualcosa per la Brugnoli.

Rebecca attende con grande entusiasmo l’invito di Filippo Erba, ignara del fatto che lui stia organizzando una sorpresa speciale con l’aiuto di Mimmo. Quest’ultimo consegna inoltre a Mirella un piccolo regalo destinato a Michelino. Simona, invece, decide di seguire i consigli di Valter e di sfruttare la sua esperienza nel pugilato per recuperare la forma necessaria a tornare a ballare. L’uomo la sostiene durante gli allenamenti e trova anche una soluzione per aiutarla a superare i problemi alla caviglia, permettendole di riacquistare gradualmente la mobilità.

Nel frattempo, Filippo continua a lavorare al piano per sorprendere Rebecca, mentre la questione delle acque reflue resta al centro delle preoccupazioni di Umberto, sempre più timoroso delle conseguenze del processo.