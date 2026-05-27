“Yoga Radio Estate” torna protagonista nell’estate televisiva di Italia 1 con una nuova edizione che promette musica, spettacolo e grandi ospiti. Il programma, tra gli appuntamenti musicali più attesi della bella stagione, andrà in onda ad agosto con quattro serate speciali condotte da una coppia inedita e tutta da scoprire: Noemi ed Enrico Papi.

Noemi ed Enrico Papi conducono Yoga Radio Estate 2026

Per questa nuova edizione, “Yoga Radio Estate” punta su un duo sorprendente formato dalla cantante Noemi e dal volto televisivo Enrico Papi. Due personalità diverse ma complementari, pronte ad accompagnare il pubblico in un viaggio tra hit estive, intrattenimento e momenti di spettacolo.

A rendere ancora più dinamica la kermesse ci sarà anche Enzo Ferrari, speaker di Radio Bruno, che accompagnerà il racconto delle serate e guiderà il pubblico tra backstage, curiosità e performance live.

Le tappe di Yoga Radio Estate: da Riccione a Carpi

L’evento musicale, prodotto da Radio Bruno, farà tappa in quattro città dell’Emilia-Romagna, trasformando alcune delle piazze più note della regione in grandi palcoscenici a cielo aperto.

Ecco il calendario delle tappe:

Riccione

Reggio Emilia

Piacenza

Carpi

Il tour prenderà il via dalla celebre località romagnola di Riccione, da sempre simbolo dell’estate italiana, per poi proseguire nelle altre città coinvolte.

Cantanti ospiti e musica protagonista su Italia 1

Sul palco di “Yoga Radio Estate” saliranno alcuni degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Il format porterà in scena i protagonisti delle classifiche radiofoniche e delle canzoni che stanno accompagnando l’estate 2026.

Le quattro serate saranno caratterizzate da performance live, momenti di intrattenimento e un’atmosfera festosa pensata per coinvolgere sia il pubblico presente nelle piazze sia i telespettatori da casa.

Quando va in onda Yoga Radio Estate su Italia 1

L’appuntamento con “Yoga Radio Estate” è fissato per agosto 2026 su Italia 1 con quattro puntate speciali dedicate alla musica italiana e alle hit dell’estate.

Al momento non sono stati ancora comunicati i dettagli precisi sulla programmazione e sulle date di messa in onda dei singoli appuntamenti, ma l’attesa tra gli appassionati di musica e spettacolo è già alta.

“Yoga Radio Estate” si conferma così uno degli eventi musicali televisivi di riferimento dell’estate, pronto a regalare serate all’insegna del divertimento, delle emozioni e della grande musica italiana