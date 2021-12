La semifinale di X-Factor 2021, svoltasi ieri sera su Sky Uno e Now a partire dalle 21:15, ha visto comporsi il quartetto di giovani artisti che disputeranno la finale e di conseguenza anche l’ultimo eliminato. Ecco tutte le ultime news.

X-Factor: semifinale: eliminato e finalisti, cosa è successo nella puntata dei 2 dicembre

Al Forum di Assago di Milano, giovedì prossimo, assisteremo alla proclamazione del nuovo vincitore di X – Factor 2021. La certezza che sia un uomo è già una notizia, data l’eliminazione dalla gara delle poche artiste selezionate sin dall’inizio dei live.

Sorpresa della semifinale è stato l’annuncio, rivelato da Ludovico Tersigni, dei super ospiti che tornano sul palco che li vide arrivare secondi nel 2017. Stiamo parlando dei Maneskin che dopo essere stati in America per qualche mese atterrano a Milano con l’onore e la responsabilità di aver fatto qualcosa di straordinario per la musica e per il rock, aprendo un varco che gli artisti italiani dovranno saper gestire bene.

Altra notizia, già confermata, è la presenza dei Coldplay. Il pubblico potrà godersi la band di Chris Martin dal vivo e l’intero show della finale che si preannuncia spettacolare. La finale verrà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8.

X-Factor, eliminato: i duetti e le cover condannano Erio. La rabbia di Manuel Agnelli verso il tavolo.

L’opening è stato affidato a Manuel Agnelli che si è esibito accompagnato sul palco da I Little Pieces of Marmalade (band della scorsa edizione). Si tratta della prima volta sul palco, da solo senza gli Afterhours. Ha presentato il suo nuovo singolo La Profondità degli Abissi che, tra l’altro, è la colonna sonora del film Diabolik dei Manetti Bros in uscita al cinema il 16 dicembre. Tra i protagonisti principali Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Mastandrea (l’ispettore Ginko) e Alessandro Roja (Caron).

La prima parte della puntata di X – Factor 2021 è stata dedicata ai duetti con gli ospiti. Per questa semifinale i concorrenti hanno avuto l’onore di duettare con artisti del panorama italiano e internazionale. Il duetto che ha emozionato maggiormente è stato quello di gIANMARIA con Samuele Bersani mentre il meno riuscito è stato quello di Erio su cui è prevalsa la voce e la presenza scenica di Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista. Fellow, emozionato e genuino, ha realizzato il sogno di cantare con il suo artista preferito Benjamin Clementine mentre i Bengala Fire con Motta hanno cantato, per la prima volta, in italiano. Baltimora con Fulminacci aveva una bella energia e ha dimostrato la sua bravura.

gIANMARIA – Spaccacuore con Samuele Bersani (Emma Marrone)

Erio – Amare con La Rappresentante di Lista (Manuel Agnelli)

Bengala Fire – Del Tempo Che Passa La Felicità con Motta (Manuel Agnelli)

Baltimora – Resistenza con Fulminacci (Hell Raton)

Fellow – I Won’t Complain con Benjamin Clementine (Mika)

La seconda manche prevedeva, come da da routine di X – Factor, la rivisitazione di una canzone del passato o abbastanza recente. Infatti, i concorrenti hanno portato sul palco i brani assegnati in settimana dai giudici del proprio roster. In alcuni casi sono stati apprezzati, in altri un pò meno.

Del resto, quando si tratta delle cover si va sul gusto personale rispetto ad una versione originale che esiste e persiste nelle orecchie delle persone. Risultare credibili, resta, il primo obiettivo nella riuscita di una cover. La più riuscita è stata quella di gIANMARIA, ottime possibilità di vincita, che ha cantato due volte a causa di un problema tecnico.

gIANMARIA – Alexander Platz di Milva (Emma Marrone)

Erio – Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead (Manuel Agnelli)

Bengala Fire – Sunny Afternoon/ Chelsea Dagger dei The Kinks e dei The Fratellis (Manuel Agnelli)

Baltimora – Altrove di Morgan (Hell Raton)

Fellow – Dog Days Are Over di Florence + The Machine (Mika)

A rischio eliminazione sono arrivati Baltimora ed Erio. Quest’ultimo è stato eliminato e Manuel Agnelli ha criticato la restante parte del tavolo di X – Factor. Nello specifico verso Emma Marrone e Mika.

Ogni giudice di X – Factor 2021 ha un concorrente in finale.

Anche per la semifinale, così come sarà per la finale di giovedì 9 dicembre 2021, i metodi di voto sono pervenuti tramite sito ufficiale, smartwatch, app di X – Factor e decoder di Sky.