A settembre ci sarà la tredicesima edizione di X Factor, uno dei talent show più longevi della televisione italiana. X Factor 13 andrà in onda ovviamente su Sky e sarà condotto anche quest’anno da Ale Cattelan. Ieri pomeriggio, attraverso i canali social del talent show, la produzione ha annunciato la data della prima puntata. Di seguito vi sveliamo tutte le novità riguardanti i giudici, le date, i casting, le audizioni e i bootcamp della nuova edizione di X Factor.

X Factor 13, tutto sulla nuova edizione

La tredicesima edizione di X Factor andrà in onda a partire da giovedì 12 settembre sui canali Sky. L’attesa cresce e i telespettatori non vedono l’ora di seguire X Factor 13. Si partirà ovviamente dai casting, dove gli aspiranti concorrenti dovranno ottenere almeno tre “sì” dai giudici del talent show. Dopo i casting sarà la volta delle audizioni, dove i cantanti saranno assegnati ad un giudice. Infine ci saranno gli attesissimi bootcamp, che decreteranno i concorrenti ufficiali di X Factor 13.

X Factor 13 giudici: tutti i nomi

La nuova edizione di X Factor sarebbe dovuta partire senza Mara Maionchi, invece la produttrice discografica è l’unica confermata tra i giudici. I volti nuovi di X Factor 13 saranno: Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta. I tre giudici sostituiscono Fedez, Lodo Guenzi e Manuel Agnelli.

Per quanto riguarda le categorie di X Factor 13, la Maionchi si occuperà degli Over (come nell’undicesima edizione), Malika Ayane si occuperà degli Under Uomini, Sfera delle Under Donne, mentre Samuel guiderà i Gruppi.

I quattro giudici di X Factor hanno già espresso le loro prime sensazioni.

Malika Ayane : “L’idea di aiutare qualcuno a costruire il proprio futuro mi emoziona profondamente“.

: “L’idea di aiutare qualcuno a costruire il proprio futuro mi emoziona profondamente“. Mara Maionchi : “Sono ancora qui, con voi“

: “Sono ancora qui, con voi“ Sfera Ebbasta : “Lavorateci, credeteci e arrivate in finale“

: “Lavorateci, credeteci e arrivate in finale“ Samuel: “Accetto la sfida“.

LEGGI ANCHE: X FACTOR 13, È POLEMICA SU SFERA EBBASTA.