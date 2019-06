Sfera Ebbasta a X Factor 13: scoppia la polemica. Sky: “Caso diverso da Asia Argento”

Sfera Ebbasta è uno dei nuovi giurati di X Factor 13. Dopo il no di The Voice e della Rai, il rapper approda nella nuova edizione del talent musicale di Sky, ma non senza polemiche. Il pubblico, infatti, parla di due pesi e due misure paragonando la tragedia di Corinaldo del rapper alla triste storia di Asia Argento. Ecco i dettagli.

Sfera Ebbasta a X Factor: delusione dei fan del programma

Nuove polemiche per l’arrivo di Sfera Ebbasta nella giuria di X Factor 13. Questa volta sono i fan del talent musicale di Sky Uno a far sentire la propria voce. Diversi i motivi del disappunto: c’è chi rimanda alla tragedia di Corinaldo e chi, invece, sottolinea i messaggi veicolati dalle canzoni del rapper. Tanti, tantissimi i messaggi negativi e di disaccordo che il pubblico ha scritto sulla pagina ufficiale del programma al punto da spingere la produzione a replicare con un comunicato stampa.

“Sfera Ebbasta è riuscito ad affermarsi in pochissimo tempo pubblicando a 27 anni il disco più venduto in Italia nel 2018″ sottolinea la produzione di XF 13 ricordando la fama e il successo conquistato in così poco tempo dal rapper. Non solo, la produzione prosegue precisando:

“Per raggiungere questi risultati sia talento che fiuto, caratteristiche molto utili per fare da mentore ai concorrenti di #XF13”.

Non solo, la produzione ricorda che anche l’arrivo di Fedez nella giuria era stato fortemente criticato dal pubblico, ma sappiamo poi come è andata a finire. Nessun passo indietro quindi sulla decisione di Sky, il rapper di “Superstar” sarà uno dei giudici della prossima edizione, anzi la produzione del programma è sicura che sarà una grande sorpresa:

“Sfera Ebbasta non si è ancora seduto al tavolo di XF13, vedrai che ti conquisterà“.

Sfera Ebbasta e Corinaldo: “vicenda diversa da quella di Asia Argento”

Alcuni spettatori hanno rimarcato come mai la produzione abbia avuto un comportamento completamente diverso verso il rapper. Anzi, senza girarci troppo intorno, alcuni utenti hanno chiesto come mai lo scorso anno Asia Argento sia stata esclusa dal programma a metà percorso per via delle accuse di molestie da parte di Jimmy Bennet. Come mai la tragedia di Corinaldo non è stata considerata come motivo di scelta? Per la serie sono state fatte “due pesi e due misure” scrive un utente, ma la produzione interviene dicendo:

“Sono vicende totalmente diverse. Per quanto riguarda Asia, di comune accordo con lei, Sky Italia e Fremantle hanno deciso di interrompere la collaborazione per la fase dei Live visto che in quel momento i contorni e i possibili sviluppi non erano chiari. Sulla vicenda, molto dolorosa, in cui Sfera si è trovato coinvolto, pensiamo sia giusto lasciare che la giustizia faccia il suo corso per rispetto verso le vittime e le loro famiglie”.

Parole chiare da parte di Sky che non fa alcun passo indietro sulla decisione di portare Sfera Ebbasta a XF 13!