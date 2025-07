Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 28 luglio al 1° agosto? La storyline proseguirà con un flashback, che gettarà un po’ di luce sulla morte di Serdar.

Segreti di famiglia 2, trame al 1° agosto

Abbiamo lasciato Osman ferito a casa di Gul, e gli inquirenti alle prese con un nuovo mistero: chi ha ucciso Serdar, e abbandonato il suo corpo in una discarica? A fare un po’ di luce su questa vicenda sarà un flashback, che mostrerà gli attimi immediatamente precedenti alla morte dell’uomo. Nelle immagini vedremo Cinar, Parla e Gul accerchiare l’uomo. I tre saranno intenzionati a vendicare la morte di Zafer, e mentre il ricercato tenterà di disarmare

Cinar gli punterà contro un’arma, mentre Parla lo aggredirà e Gul lo colpirà alla nuca. Gli spezzoni mostreranno i dettagli degli omicidi commessi dalla famiglia di Ilgaz, da Ceylin e dalle persone a loro vicine. Cinar punterà una pistola alla testa del ricercato, e quando lui cercherà di disarmarlo sarà colpito alla testa con una pala da Gul.

Nel frattempo Ilgaz ed Eren indagheranno su Mustafa per l’omicidio del giovane. Quest’ultimo si addosserà il delitto, ma gli inquirenti riterranno che la sua dichiarazione sia falsa e gli chiederanno di mostrare loro la scena del delitto. Mustafa mente e Ilgaz ed Eren sono convinti che le sue bugie siano state architettate per proteggere il vero colpevole. Il giovane verrà rinchiuso in carcere, ma Eren, parlando con lui, gli rivelerà che hanno il vero colpevole.

News Segreti di famiglia, spoiler al 1° agosto

La ferita da arma da fuoco di Osman, finirà per dargli alcuni problemi. L’uomo – dopo essere stato colpito da un proiettile poco prima dell’omicidio di Serfar – sarà curato da Gul e dalla figlia. Anche Aytan andrà dal banchiere per medicarlo, ma questa mossa verrà notata da Ceylin, che scoprirà così quel segreto che tutti avevano voluto tacerle.

Osman sarà interrogato dall’avvocata Erguvan, e mentirà dicendo che a sparargli è stato Cetin.

Mentre il nuovo compagno di Aylin si troverà indagato, Ozgur affronterà Cinar chiedendogli la restituzione della sua pistola. Denzi è deceduto e Cinar non avrà più motivi per trattenere l’arma.

Pars e Derya nei guai nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Parallelamente alle indagini sulla morte di Serdar, assisteremo anche a un’altra storyline, non priva di problemi. I protagonisti stavolta saranno Pars e Derya, che avranno dei guai nel momento in cui la loro relazione verrà alla luce.

A rivelarla sarà Yechta, che farà trapelare alla stampa la notizia della loro love story. Per i due le cose si metteranno decisamente male, visto che il procuratore capo ne parlerà con Ilgaz e i due finiranno per prendere una decisione drastica sul futuro professionale di Derya. Per evitare che a quest’ultimo venga chiesto di lasciare la procura, sarà lui stesso a chiedere il trasferimento.

Cos’altro accade nella serie tv Mediaset?

Nelle prossime puntate Segreti di Famiglia ci sarà spazio anche per un confronto tra Eren e Tugce. L’ispettore sarà assalito dal sospetto che la figlia non abbia detto tutta la verità sulla morte dell’amico.

Le dichiarazioni di Tugce non lo convinceranno affatto, e le punterà il dito contro, deciso a scoprire se la giovane abbia avuto un coinvolgimento nel decesso di Serdar.