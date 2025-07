La magia è pronta a tornare nella vita di milioni di fan: Rainbow annuncia ufficialmente il ritorno del celebre franchise con la nuova serie animata Winx Club: The Magic Is Back, disponibile su Netflix dal 2 ottobre e in autunno su Rai. Il trailer ufficiale, già online (guarda qui), promette avventure straordinarie, emozioni e nuove trasformazioni in pieno stile Winx Club.

Winx Club, The Magic Is Back – Il ritorno magico su Netflix: Un nuovo inizio per Bloom e le sue amiche fate

La nuova stagione riparte con una veste completamente rinnovata, ma sempre fedele all’anima originale della saga. Bloom e le Winx tornano protagoniste in un mondo ancora più ricco di magia, azione e misteri. Ambientazioni inedite, sfide mozzafiato e una narrazione avvincente riporteranno il pubblico nel cuore di Alfea, la celebre scuola di magia.

Il trailer anticipa solo una parte delle sorprese che attendono fan vecchi e nuovi. L’estetica è più iconica che mai, con una cura nei dettagli che riflette l’evoluzione del brand: dai costumi moderni personalizzati per ogni fata, fino a effetti visivi spettacolari.

Animazione CGI e storytelling d’avanguardia

Realizzata interamente in animazione CGI, la nuova serie rappresenta un vero salto di qualità tecnologico e narrativo per il mondo di Winx Club. Il team di Rainbow, guidato da Iginio Straffi, ha lavorato a una produzione d’avanguardia capace di coinvolgere il pubblico con ambientazioni immersive, trasformazioni sorprendenti e una spettacolare resa visiva.

“Siamo entusiasti di condividere questa nuova avventura con i milioni di fan che aspettano il ritorno delle Winx e siamo pronti ad accoglierne di nuovi in questo magico viaggio”, ha dichiarato Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow.

Valori, emozioni e un messaggio sempre attuale

Winx Club: The Magic Is Back non è solo un ritorno visivo, ma anche valoriale: il tema dell’unicità, l’amicizia, il coraggio e l’unione nella diversità restano al centro della narrazione. La serie continua a parlare a bambini e adolescenti, accompagnandoli nel percorso di crescita con storie avvincenti, momenti divertenti e profondamente emozionanti.

Il fenomeno globale nato in Italia torna a brillare

Dal suo debutto nel 2004, Winx Club è diventato un fenomeno globale amato da generazioni. Con questa nuova produzione, Rainbow rilancia il suo brand di punta con l’obiettivo di conquistare una nuova generazione di spettatori, senza mai dimenticare chi ha seguito le avventure delle fate sin dall’inizio.

Il conto alla rovescia è iniziato: dal 2 ottobre su Netflix, e successivamente su Rai, prepariamoci a volare di nuovo con Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha. Perché quando la magia chiama, le Winx rispondono