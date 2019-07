Tiki Taka, programma in onda su Italia Uno e condotto da Pierluigi Pardo, è stato confermato nei palinsesti autunnali di Mediaset. Lo show a tema calcistico ha avuto un ottimo riscontro nelle passate stagioni e i vertici del Biscione hanno deciso di puntare nuovamente sull’ex giornalista di Sky. Accanto a Pardo è stata confermata anche Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi nonché uno delle agenti più influenti del campionato italiano. Il futuro di Wanda Nara e Icardi, però, è ancora molto incerto.

Wanda Nara rinuncia a Tiki Taka?

Mauro Icardi è stato ufficialmente posto ai margini del progetto Inter. Da capitano a sfrattato di casa, la parabola dell’attaccante argentino ha ormai toccato il punto più basso di sempre. Il compagno di Wanda Nara deve cercare un’altra squadra che possa accoglierlo, possibilmente in Italia per accontentare anche la sua famiglia. Wanda, infatti, vorrebbe restare nel nostro paese e continuare la sua carriera televisiva.

Ad oggi la squadra più interessata a Mauro Icardi sembra essere la Juventus. Secondo il settimanale Chi, Wanda Nara sarebbe in contatto con il dirigente bianconero Paratici e avrebbe addirittura rinunciato di partecipare a Tiki Taka. Una scelta coraggiosa della compagna e agente di Icardi, che però vorrebbe lavorare come conduttrice in un altro programma televisivo.

E se Wanda Nara dovesse rinunciare a Tiki Taka, chi prenderebbe il suo posto accanto a Pierluigi Pardo? Le ipotesi ovviamente sono tantissime: da Melissa Satta a Federica Nargi, fino a volti femminili del giornalismo sportivo. Tutto si deciderà prima della fine del calciomercato: Wanda Nara e Icardi continueranno ad essere separati in casa con l’Inter oppure sceglieranno di accettare le avance della Juventus?

Per Wanda, inoltre, potrebbe aprirsi anche un altro incredibile scenario: pare che il presidente del Napoli De Laurentiis per convincere la famiglia Icardi possa offrire all’agente di recitare in un film prodotto dalla Filmauro.