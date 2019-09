Walter Nudo, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ritrova l’amore. Il bel Walter che è riuscito a superare un grave problema di salute, può di nuovo gioire perché al suo fianco c’è una nuova donna, una bella mora che gli fa battere il cuore. Chi è questa donna? Andate avanti nella lettura e da queste colonne saprete chi è la fortunata che ha rapito il cuore del nostro Wally.

Il vincitore del “GFVIP” nuovamente innamorato: chi è la fortunata?

Walter Nudo, nel percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia aveva sorpreso tutti dichiarando di non avere rapporti intimi da molti anni, perché non era innamorato. E già, a dispetto della sua fisicità e del suo bell’aspetto, l’attore italo-canadese aveva dichiarato che per lui fare l’amore ha un peso. Trovava riduttivo andare a letto con una donna, senza amarla.

“È un aspetto della vita che conosco bene, da ragazzo ho girato l’America come spogliarellista, ma oggi non ne sento più il bisogno, a meno che non trovi una persona che amo così tanto da rendere speciale anche quel momento”.

Ma da giugno le cose sono cambiate. Ha conosciuto una misteriosa mora e d’allora sono inseparabili.

Walter Nudo e Roberta Nigro: si sono fidanzati e sono inseparabili

Come rivelano le foto del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 18 settembre 2019, Walter sta vivendo un momento magico con Roberta.

Ebbene, la fortunata donna al fianco di Nudo si chiama Roberta Nigro. I due sembrano molto affiatati, si concedono lunghe passeggiate condite da baci infuocati e un allenamento in palestra per mantenersi in forma.

Sono molto complici e pare proprio che Cupido abbia fatto un buon lavoro. Come ricorderete, Walter all’interno della Casa aveva dichiarato di non essersi più innamorato dopo la storia con la stilista francese Celine Mambour.

Ma oggi le cose sono diverse perché finalmente il cuore di Walter è tornato a battere per una nuova compagna.

Gli ultimi gossip su Walter Nudo dopo il reality di canale 5

Walterone ha vinto due reality: l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip ma nonostante sia abituato alle luci dei riflettori è l’uomo più riservato al mondo. Nulla si sa di lui, se non quello che vuole comunicare l’attore attraverso i social, dove molto spesso carica dei video motivazionali per i fan. Men che meno si sa della sua vita privata, tranne i suoi legami più importanti da Tatiana Tassara, madre dei suoi figli, a quello con Samuela Sardo, conosciuta sul set di Incantesimo, al matrimonio con Céline Mabour.

lo scorso giugno, invece ha incontrato Roberta Nigro e da allora sono inseparabili. Walter e Roberta vivono insieme alle porte di Milano e, pare che facciano sul serio.

Sarà vero amore? Noi ce lo auguriamo per lui, perché dopo il grande spavento che ha fatto prendere ai suoi cari e ai suoi fan con una operazione a cuore aperto, per fortuna andata bene, è il momento anche per Walter di essere felice.