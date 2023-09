Cresce l’attesa per la nuova edizione di Viva Rai2!, il programma di Fiorello che racconta i fatti e le notizie accaduti e quelli che accadranno durante la giornata, tra ironia e risate Rai2. Ecco la data di inizio, le novità, il cast e la nuova location!

Viva Rai 2, quando inizia la diretta in tv e la nuova location

Viva Rai2! di Fiorello alla fine si farà! Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico della prima edizione, lo showman siciliano è stato riconfermato al timone del varietà del mattino. Anche quest’anno Fiorello è pronto a dare il buongiorno, tra infotainment e varietà ai telespettatori di Rai2 in compagnia di Fabrizio Biggio. La Rai non ha mai messo in dubbio la possibilità di confermare il varietà.

L’unico problema come spiegato dall’AD Rai Roberto Sergio durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2023-2024 riguardava la location del programma. Dopo le proteste degli abitanti di Via Asiago, Fiorello ha dovuto cambiare location per la seconda edizione che si svolgerà nel complesso romano del Foro Italico, che ospite il dance show “Ballando con le Stelle”.

Per la precisione, la seconda edizione di Viva Rai2 si svolgerà nel parcheggio del Foro Italico nella zona vicino alle piscine dove sarà allestito il glass che ospiterà lo showman siciliano e i suoi ospiti. Ma quando inizia la nuova stagione? Stando alle prime indiscrezioni trapelate sulla data di inizio, il varietà andrà in onda da lunedì 6 novembre su Rai2 e durerà fino alla settimana del Festival di Sanremo 2023, ma non è da escludere la possibilità della messa in onda fino a maggio 2024.

Viva Rai 2 di Fiorello, il cast della stagione 2023-2024

Ma passiamo al cast della nuova edizione di Viva Rai 2, il varietà di successo condotto da Fiorello su Ra2. Oltre alla presenza dello showman siciliano ritroveremo: Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, Ruggiero Del Vecchio e il corpo di ballo con le coreografie curate da Luca Tommasini. Confermata anche la regia di Piergiorgio Camilli.

L’appuntamento con Viva Rai2 2023-2024 è da lunedì 6 novembre su Rai2.