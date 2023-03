Fiorello è sempre sul pezzo. Questa mattina, durante il programma “Viva Rai 2”, è andato in scena un momento tra i più esilaranti degli ultimi tempi, mai visti prima in televisione. Uno sketch che subito è diventato virale sui social: due agenti della Guardia di Finanza ballano “Cicale” in via Asiago.

Viva Rai 2, la Guardia di Finanza irrompe nel programma di Fiorello e balla “Cicale”

Oggi mercoledì 15 marzo 2023 nel corso della puntata del programma “Viva Rai 2” condotto da Rosario Fiorello, si aggiravano fin dalle prime luci dell’alba due “finti” finanzieri, che passeggiando per via Asiago, scrutavano, le persone che erano lì per vedere lo show, in onda dal lunedì al venerdì su Rai2.

Fiorello domandava al pubblico presente e all’ospite del giorno Francesca Michielin, se avessero pagato le tasse vista la presenza di due rappresentanti della Guardia di Finanza (finti naturalmente). Poi ad un certo punto, ecco che i finti due finanzieri si fermano davanti al Glass box, proprio di fronte a Fiorello. I due iniziano a ballare la coreografia di Franco Miseria di “Cicale” con in sottofondo la canzone originale cantata da Heather Parisi.

Viva Rai 2, lo sketch di Fiorello e il caso Parisi-Presta

Il divertente sketch fa sicuramente riferimento a quanto accaduto al termine della registrazione dell’intervista a Heather Parisi a “Belve” e raccontato sui social da Lucio Presta, di quando qualche giorno fa “un ufficiale giudiziario assistito dalla forza pubblica ha effettuato il pignoramento a persona fisica (Heather Parisi) presso gli studi, a fine registrazione“.

VIDEO: Viva Rai 2, la Guardia di Finanza balla “Cicale”

Senza entrare nell’ambito del caso giudiziario che vede protagonisti la showgirl Heather Parisi e il manager dei vip Lucio Presta, ci piace segnalare lo sketch di questa mattina di Fiorello a Viva Rai2, e che ha regalato un momento di leggerezza prendendo spunto da un caso giudiziario che tratta un argomento comunque di una certa importanza.

Ecco il video dei due “Finti” rappresentanti della Guardia di Finanza che ballano in Via Asiago la coreografia di Franco Miseria di “Cicale” con in sottofondo la canzone cantata da Heather Parisi.