Grandi novità per la nuovissima edizione di “Vite da copertina“, il programma del pomeriggio di Tv8 dedicato ai personaggi dello spettacolo che quest’anno sarà condotto da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. Ecco la data di partenza e le anticipazioni.

Vite da copertina su TV8: ecco quando

Al via da lunedì 30 settembre 2019 alle ore 18.30 la quarta stagione di “Vite da copertina“, programma di gossip, curiosità, sport e spettacolo trasmesso su TV8 (canale 8 del DT e 108 di Sky). Per l’edizione 2019 2019 il programma dedicato alle vite di personaggi del mondo dello spettacolo, del gossip o dello sport ci sarà un duo di conduttori inedito. Dopo la conduzione di Alda D’Eusanio, quest’anno toccherà a Giovanni Ciacci e Elenoire Casalegno condurre la striscia pomeridiana.

La presenza di Ciacci non è una novità, visto che proprio il conduttore aveva annunciato il suo arrivo nel programma con un post pubblicato sui social:

“Buon pomeriggio … Eccomi qui , pronto a partire per questa nuova esperienza su tv8 con il programma quotidiano ‘Vite da Copertina ‘ … ma manca ancora qualcuno …. presto vi svelerò chi sara’ al mio fianco in questa nuova esperienza in onda da settembre … @tv8”

Vite da Copertina, Elenoire Casalegno presentatrice

Accanto a Giovanni Ciacci, il celebre costumista, ci sarà anche Elenoire Casalegno, la conduttrice ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di una accoppiata assolutamente inedita, ma che potrebbe funzionare visto che i due sono amici di lunga data.

Tra le novità di questa quarta edizione anche uno studio completamente rinnovato con l’inserimento di alcuni dettagli molto più moderni e tecnologici utilizzati per migliorare il racconto delle vite dei personaggi famosi. Non solo, per questa edizione gli autori del programma hanno pensato a dei filmati brevi e più incisivi in modo da puntare l’attenzione, sì sulla vita dei personaggi, ma anche sul dibattito che si terrà in studio.