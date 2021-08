Can Yaman sarà protagonista di Viola Come il Mare, una nuove serie tv per Canale 5. L’attore turco, trascorrerà più tempo del previsto in Italia.

Viola Come il Mare incrocio di crime e comedy

Viola Come il Mare, prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide, sarà tratta dal romanzo Conosci l’Estate? di Simona Tanzini. Racconterà della giornalista romana Viola, interpretata da Francesca Chillemi, trasferita a Palermo. Una donna affetta da sinestesia cromo-musicale, ovvero percepire la melodia personale e il colore delle persone. La protagonista inizierà ad indagare circa la morte di una ventenne. Nella serie comparirà anche Luca Argentero.

Can Yaman si è detto felice di quest’opportunità e di suo pugno ha comunicato la notizia con un post che lo ritrae mentre firma il contratto per Viola Come il Mare. Le riprese inizieranno a Settembre tra Roma e Palermo.

Questo nuovo progetto che vedrà Can Yaman recitare per la prima volta interamente in italiano è nato in concomitanza allo slittamento di Sandokan. Il remake italiano che arriverà nel 2022. Le mancate riprese, però, non hanno interrotto la preparazione fisica costante di Can Yaman. Infatti, sul suo account Instagram, ha postato vari video che testimoniano lo sforzo e la dedizione dell’attore turco verso l’intero progetto.

Can Yaman – Argentero ai ferri corti?

Il mistero intorno alla realizzazione di Sandokan – la serie, si infittisce perchè pare che tra i due protagonisti principali Yaman (Sandokan) e Argentero (Yanez) ci siano delle tensioni. Se queste voci di corridoio siano veritiere o meno, non ne abbiamo certezza ma l’idea generale è che siano solo uno specchietto per le allodole in modo da tenere alto l’hype per una serie che il pubblico attende con ansia. Luca Argentero e Can Yaman, alla presentazione del progetto erano apparsi in sintonia. I due non sono migliori amici ma nemmeno hanno motivazioni per odiarsi. Almeno, per il momento.