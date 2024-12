Questa sera, mercoledì 18 dicembre 2024, in diretta su Rai1 durante il programma Sarà Sanremo condotto da Carlo Conti (direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo) e Alessandro Cattelan, sono stati scelti, tra gli otto finalisti di Sanremo Giovani, i quattro giovani che approderanno tra le Nuove Proposte sul palco dell’ambitissimo Teatro Ariston di Sanremo dal prossimo 11 al 15 febbraio 2025 durante l’edizione attesissima del Festival della canzone italiana. Durante la serata sono stati svelati anche i titoli dei brani dei cantanti big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Ma vediamo insieme chi sono i quattro giovani finalisti che approderanno sul palco del Teatro Ariston.

I cantati big di Sanremo 2025

Sul palcoscenico del prossimo Festival di Sanremo 2025 volte ai quattro giovani finalisti di Sanremo Giovani annunciati questa sera saliranno anche nomi illustri del panorama musicale italiano. Ad esibirsi sono stati invitati in gara da Carlo Conti in qualità di direttore artistico nonché conduttore della kermesse canora italiana per eccellenza big del calibro di: Achille Lauro, Gaia, Coma Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo (feat Guè, Joshua e Tormento), Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Ora che la classe di partecipanti al festival di Sanremo 2025 è bella che formata non ci resta che attendere altri attesissimi annunci come i super ospiti e le co-conduttrici alla prossima edizione dell’evento televisivo più atteso della Tv italiana.