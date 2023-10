Vince Gilligan, l’autore di Breaking Bad, ha rivelato una scelta stupida fatta durante la quinta ed ultima stagione della serie cult della piattaforma streaming di Netflix.

Vince Gilligan svela un retroscena sulla sceneggiatura di Breaking Bad

Dopo l’ultima stagione trasmessa nel 2013 si torna a parlare di Breaking Bad, la serie televisiva statunitense ideata da Vince Gilligan con protagonista Bryan Cranston. In occasione di una intervista rilasciata a Variety, in occasione del decimo anniversario del finale della serie, l’autore ed ideatore Vince Gilligan ha confessato di un suo errore nella scrittura di un episodio. La stagione finale di Breaking Bad inizia con Walter White che festeggia il suo 52esimo compleanno in un Denny’s. Walter si rivolger al trafficante d’armi Lawson (Jim Beaver) e prende le chiavi di una Cadillac Sedan DeVille del 1977. Non solo, il signore della droga apre anche il bagagliaio della macchina per mostrare la presenza di una mitragliatrice M60.

L’episodio “incriminato” è “Vivi libero o muori” scritto proprio da Gilligan che a distanza di dieci anni si è pentito di quella scena. “La più grande paura che avevamo era cosa avremmo fatto con quella dannata mitragliatrice” – ha dichiarato Gilligan.

Vince Gilligan di Breaking Bad: “una mitragliatrice mi ha fatto uscire fuori di testa”

Non solo, Vince Gilligan parlando della sceneggiatura di quell’episodio di Breaking Bad ha aggiunto:

All’inizio della stagione finale, abbiamo fatto comprare a Walt una mitragliatrice. È la cosa che ricordo che ci ha fatto impazzire di più, perché mi sono impegnato a farlo. Una delle cose più stupide che abbia mai fatto nella mia carriera è stato impegnarmi nell’idea che Walter White comprasse una mitragliatrice quando non sapevamo cosa ne avrebbe fatto.

Poco dopo l’autore ha aggiunto: “non ne avevamo idea. Ci sono stati letteralmente mesi e mesi in cui ero completamente uscito fuori di testa. Siamo rimasti nella stanza degli sceneggiatori per un giorno intero e io sbattevo la testa contro il muro, non tanto da farmi male, ma quanto bastava per farmi venire qualche idea. E tutti erano preoccupati per me“.

Quella mitragliatrice viene poi utilizzata da Walt per vendicarsi di Jack (Michael Bowen) e della sua banda, che avevano ucciso Hank (Dean Norris). Quell’errore si trasforma così in qualcosa di utile ai fini della storia. “Una volta capito lo scopo della mitragliatrice, le cose hanno iniziato a ingranare lentamente. È stato dopo quel momento che abbiamo capito che doveva riscattarsi” ha sottolineato Gilligan.