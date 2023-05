Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid e tante altre città come non le abbiamo mai viste… . Le conosceremo grazie al nuovo programma di Tv8, al via Martedì 23 Maggio alle 21.30, Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi, un innovativo, allegro e divertente format dedicato al viaggio. Con una conduzione spassosissima… . Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi: il nuovo programma di Tv8 con Victoria Cabello e Paride Vitale

Sta per prendere il via su Tv8 Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi, un programma che affronta il tema del viaggio in maniera insolita. Al timone della trasmissione c’è la coppia vincitrice della scorsa edizione di Pechino Express, ovvero Victoria Cabello e Paride Vitale, che nel reality erano, neanche a farlo apposta, “I Pazzeschi”.

Adesso i due simpatici amici ci portano alla scoperta dei lati meno conosciuti di città e luoghi famosi, alcuni molto belli, altri decisamente “orrendi” stando a quanto dichiarato dalla stessa Cabello.

E’ probabile che siano soprattutto due le categorie di telespettatori che non perderanno neanche un appuntamento con Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi: coloro che amerebbero viaggiare ma che non possono farlo per i più svariati motivi, e quelli che invece lo fanno spesso e desiderano trovare nuovi spunti per le loro mete. Ad ogni modo il nuovo format di Tv8 si preannuncia interessante ed istruttivo per tutti e adatto a persone di ogni età.

Chi sono Victoria Cabello e Paride Vitale

Victoria Cabello, che torna al lavoro dopo una lunga assenza dovuta a motivi di salute (ha avuto la Malattia di Lyme), non ha bisogno di presentazioni. Ironica e carica di energia, è stata una “iena” nel noto programma di Italia Uno ed è una storica Vj. Da circa dieci anni è grande amica di Paride Vitale, con cui condivide la passione per i viaggi.

Lui si occupa di pubbliche relazioni e nel 2011 ha fondato una propria agenzia. Adesso i due condividono la scena in tv: come se la caveranno?