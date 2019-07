Ubaldo Pantani torna in tv alla guida di “Vero e più vero“, il nuovo programma in onda nella seconda serata di Rai2: ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti annunciati.

Vero e più vero, nuovo programma di Ubaldo Pantani

Al via da giovedì 18 luglio 2019 “Vero e più vero”, il nuovo programma con tra in onda subito dopo “Improvviserai” di Ale e Franz. Per l’attore comico si tratta di un ritorno in tv dopo il grandissimo successo riscontrato durante l’ultima stagione di “Quelli che il calcio” su Rai2.

Si tratta di un vero e proprio esperimento televisivo con Pantani pronto a vestire i panni di quattro volti noti dello spettacolo italiano: dallo sportivo Adriano Panatta al rapper J-Ax, dal conduttore Giancarlo Magalli allo chef stellato Gianfranco Vissani.

Ubaldo Pantani imitiazioni e non solo

Durante le varie puntate, il comico incontrerà il personaggio ospite della settimana; un incontro finalizzato a creare un filo conduttore tra Pantani e l’ospite, un dialogo che si spinge oltre. Pantani, infatti, conosce il personaggio, incontra i suoi amici e fa tappa nei suoi luoghi, ma non finisce qui visto che il comico prende le sembianze dell’ospite vip dandogli una possibilità davvero unica: intervistare se stesso.

A questo punto intervistato e conduttore si scambiano i ruoli con Ubaldo Pantani che assume le sembianze del personaggio prendendone aspetto, linguaggio, carattere fino a tic. Uno scambio di ruoli che porterà il personaggio noto a rispondere a delle domande che nessuno gli ha mai posto prima.

Vero e più vero è una nuova sfida di Carlo Freccero e Rai2: un viaggio inedito che mixa la leggerezza con l’ironia portando Ubaldo Pantani a rivestire il duplice ruolo di trasformista e conduttore.