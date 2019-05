E’ tempo di grandi novità per Elisabetta Gregoraci. La ex moglie di Flavio Briatore dopo aver salutato il pubblico di Made In Sud è sempre più vicina alla conduzione di Quelli che il calcio. Ecco le indiscrezioni e le parole della showgirl.

Elisabetta Gregoraci da Made In Sud a Quelli che il calcio?

Si fa sempre più possibile l’arrivo di Elisabetta Gregoraci nel cast di Quelli che il calcio. La showgirl, infatti, potrebbe essere una della novità della prossima stagione televisiva del programma condotto con successo da Luca e Paolo e Mia Ceran. A lanciare l’indiscrezione è stato dapprima il settimanale Spy:

“Sembra che Elisabetta Gregoraci sarà la quarta protagonista da settembre, assieme a Luca e Paolo e Mia ceran, della nuova edizione di Quelli che il Calcio”.

A volerla fortemente nel cast del programma televisivo di intrattenimento a tema sportivo sarebbe proprio Carlo Freccero dopo il grandissimo successo di critica e pubblico riscontrato da Made In Sud. Al momento però non è dato sapere se la Gregoraci sarà una semplice inviata oppure sarà parte integrante del contenitore calcistico della domenica di Rai2.

Elisabetta Gregoraci e Made In Sud: “Grazie a tutti”

Lo scorso 15 aprile Elisabetta Gregoraci ha salutato il publico di Made In Sud dopo ben 101 puntate. “Questa per me è l’ultima puntata di Made in sud perché avevo preso impegni precedentemente” ha detto la showgirl prima però di precisare: “continuerò in Rai e con molte altre cose, avevo preso impegni precedentemente”.

Il successo di Made in Sud è sicuramente legato anche alla presenza di Elisabetta Gregoraci, che ha ringraziato il pubblico per il grande affetto ricevuto:

Continuerò in Rai e con molte altre cose. Ho fatto 101 puntate, otto anni con questa grande famiglia e quindi grazie a tutta la squadra di Made in Sud. E grazie al pubblico che ci ha premiato in questi otto anni. Grazie per il vostro affetto.

Non solo, la showgirl anche su Instagram ha voluto sottolineare il suo grazie al pubblico: ”

Ultima puntata per me… oggi è la puntata numero 101 per me. Grazie a tutti voi che ci avete permesso di arrivare fino a qui.

Non resta che attendere la conferma ufficiale del suo arrivo a Quelli che il calcio. Intanto tra i prossimi impegni della Gregoraci c’è la conduzione di Battiti Live 2019 in arrivo su Italia 1!