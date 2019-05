E’ ufficiale: il Battiti Live ci sarà anche quest’anno. Confermata la messa in onda del festival estivo ancora una volta su Italia 1. Ecco le date ufficiali in anteprima per i lettori di SuperGuida Tv.

Battivi Live 2019: date in tv

Al via da mercoledì 10 luglio 2019 in prima serata su Italia 1 la nuova edizione del Battiti live 2019, la manifestazione canora che quindici anni infiamma le estati del sud Italia portando nella piazze alcuni dei protagonisti della musica italiana.

Al momento sono pochissime le informazioni sulla nuovissima edizione che dovrebbe iniziare il 7 luglio presso piazzale Lenio Flacco a Brindisi. La serata, infatti, è presente nel cartellone di “Brindisi d’estate” come annunciato dal sindaco Riccardo Rossi.

Cinque dovrebbero essere le tappe e rispettive puntate in prima serata su Italia 1 considerando le dichiarazioni dello scorso anno di Alan Palmieri, direttore artistico della kermesse:

Abbiamo scelto cinque location che possano consentirci di avere cinque eventi radio televisivi di territorio con un racconto nuovo ed esclusivo. Non vediamo l’ora di essere in piazza con gli artisti per abbracciare i nostri ascoltatori.

Battiti Live 2019: Brindisi prima tappa

In questi giorni a lanciare le prime indiscrezioni è stato proprio Alan Palmieri pubblicando su Instagram una foto della scorsa edizione scrivendo “Verso Battiti Live 2019”. Parole che confermano anche per l’estate 2019 la manifestazione canora diventata da diversi anni un appuntamento imperdibile per il pubblico del sud Italia. Il post è stato subito accolto con grandissimo entusiasmo anche da Elisabetta Gregoraci che ha commentato: “Non vedo l’ora” con tanto di emoticon a forma di cuore.

Il commento di Elisabetta Gregoraci confermerebbe così la sua presenza, per il terzo anno consecutivo, al timone della manifestazione canora che in passato è stata presentata anche da Bianca Guaccero e Maddalena Corvaglia. Al suo fianco dovrebbe esserci ancora una volta il direttore artistico Alan Palmieri. Ricordiamo che la manifestazione canora sarà trasmessa in contemporanea su RadionorbaTv e Telenorba e in differita in prima serata su Italia 1. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

Non resta che attendere ulteriori dettagli sulle tappe di Battiti Live 2019 e sui nomi degli artisti pronti a calcare il palcoscenico.