Tutto pronto per il duplice appuntamento di Verissimo di Silvia Toffanin: ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 5 e domenica 6 novembre 2022 su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 5 novembre 2022

Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5 con due imperdibili puntate di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti di Canale 5. Sabato 5 novembre dalle ore 16:30 appuntamento con una nuova puntata che vedrà la conduttrice intervistare personaggi del mondo dello spettacolo. Ospite della puntata l’attrice Katherine Kelly Lang conosciuta dal pubblico per prestare il volto da tantissimi anni alla mitica Brooke Logan, personaggio di “Beautiful”.

Non solo in studio anche Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, che per la prima volta parlerà del momento difficile che sta vivendo dopo la separazione dalla moglie. E ancora: tante risate con l’attrice comica Paola Minaccioni. Spazio poi al racconto di vita di Enrica Bonaccorti e infine all’attore Stefano Fresi, che torna nelle sale cinematografiche con il nuovo film “The Land of dreams”.

Verissimo, ospiti di domenica 6 novembre 2022

Come sempre Verissimo raddoppia anche domenica 6 novembre con la seconda puntata della settimana. Sempre dalle ore 16:30 appuntamento con le interviste di Silvia Toffanin che incontrerà Wanda Nara. La showgirl romperà il silenzio per la prima volta dopo la separazione dall’ex marito Mauro Icardi. Non solo, ospiti in studio Vanessa Incontrada e Claudio Bisio pronti a tornare in onda con la nuovissima stagione di Zelig in partenza dal 9 novembre in prima serata su Canale 5.

Spazio poi al Grande Fratello Vip con l’intervista a Amaurys Perez. L’ex campione di pallanuoto è pronto a raccontarsi a cuore aperto: dall’infanzia a Cuba vissuta in povertà al rapporto con i genitori fino all’amore per la moglie moglie Angela Rende e i suoi tre figli. In studio anche Margherita Rebuffoni, la madre dell’indimenticabile Nadia Toffa. Infine ospite Angela Melillo circondata dall’affetto delle sue amiche più care: Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Milena Miconi, Manila Nazzaro e Gabriella Labate.