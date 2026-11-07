Verissimo torna nel weekend con il doppio appuntamento di sabato e domani nel pomeriggio di Canale 5. Tante nuovi interviste ed ospiti nel rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin. Ecco gli ospiti e le anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 novembre 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 7 novembre 2026

Oggi, sabato 7 novembre 2026 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend di “Verissimo”, il rotocalco presentato Silvia Toffanin. Ospite in studio per una intervista a cuore aperto tra vita privata e professionale l’attore Stefano Accorsi che tra pochi giorni tornerà nelle sale cinematografiche con il film “Il rumore delle cose nuove“. Spazio poi all’intervista a Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore attualmente in tv con i programmi “Dritto e Rovescio” e “4 di sera“. Non solo, dal 10 novembre arriva in libreria il suo nuovo libro dal titolo: “Dio”.

Si prosegue poi con Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger, che arriva in studio con il compagno Alessio e la figlia Aurora. A pochi giorni dall’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 2026 ci sarà Jonathan Kashanian pronto a raccontare la sua esperienza. E ancora in studio l’attrice Burcu Yazgı Coşkun protagonista della serie di Canale 5 “Racconto di una notte”. Infine la richiesta di giustizia di Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, la 34enne uccisa nel 2025, con 24 coltellate, dal compagno, davanti al loro bambino.

Verissimo, domenica 8 novembre 2026: tutti gli ospiti

L’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin è confermato anche per domenica 8 novembre, dalle ore 15:45, con la seconda puntata del weekend. Tra gli ospiti Elena Sofia Ricci, l’attrice di tantissime serie tv di successo. Spazio poi ad una intervista a cuore aperto ad Al Bano, la voce della Puglia da oltre più di 60 anni sulla cresta del successo. Spazio poi ad Edoardo Bove, il calciatore che racconterà il lungo percorso di riabilitazione affrontato dopo il malore che lo ha colpito nel dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter, fino al ritorno in campo. Una storia di vita raccontata anche nel docufilm “In un battito” nelle sale cinematografiche dal 16 al 18 novembre.

Si prosegue poi con il ritorno di Katia Ricciarelli, mentre Sabrina Salerno parlerà per la prima volta di una situazione spiacevole vissuta recentemente. Infine l’intervista al ballerino e coreografo Luca Tommassini accompagnato dalla sua adorata mamma Lina.

L’appuntamento con Verissimo è il sabato e la domenica su Canale 5.