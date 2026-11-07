Si è da poco conclusa la diretta della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 6 novembre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 16a puntata di venerdì 6 novembre

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 6 novembre 2026 inizia con l’ingresso di Ilary Blasi che saluta le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Poco dopo il collegamento con la casa e con i quattro concorrenti in nomination. Questa settimana a sfidarsi sono Valeria Marini, Giulia Provvedi, Alex Belli e Andreas Muller. Chi sarà eliminato definitivamente dalla casa?

Nomination a parte si entra subito nel vivo con Valeria Marini chiamata a sedersi, ancora una volta, sulla poltrona che scotta. La regina indiscussa di questo GF VIP è stata duramente attaccata da Andreas Muller che l’ha accusa di essere insopportabile, ipocrita, incoerente ed instabile. Attacchi gratuiti alla showgirl che, da sola, si è difesa chiedendo rispetto. Dallo studio la sola a spendere una parola a sua favore è stata Selvaggia Lucarelli. Spazio poi al verdetto del televoto con l’ingresso a sorpresa di Ilary Blasi nella casa.

La diretta è poi proseguita con una bella sorpresa a Marina La Rosa che ha riabbracciato i suoi figli. Tra i protagonisti anche Carmen Di Pietro che si è scontrata con i giovani della casa e che sul finale, dopo aver vinto la gara delle canzoni, ha potuto parlare per 60 secondi con il figlio. Sul finale lo scontro tra Megan e Andreas e la plateale uscita di scena di Alex Belli dallo studio stanco di un GF noioso e scontato.

Chi è uscito ieri sera 6 novembre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Un televoto particolare, visto che il pubblico da casa era chiamato a scegliere il concorrente da eliminare. Chi vuoi salvare tra Alex Belli, Valeria Marini, Giulia Provvedi e Andreas Muller? Alla fine il pubblico, a sorpresa, ha deciso di eliminare definitivamente dalla casa Alex Belli.

Ma non finisce qui, visto che durante la diretta Ilary Blasi ha aperto un televoto flash per eleggere il secondo finalista e il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione. A sfidarsi per il titolo di finalista Valeria Marini, Carmen di Pietro, Megan e Guendalina Tavassi. Alla fine la seconda finalista scelta dal pubblico è Guendalina Tavassi, mentre Carmen di Pietro è risultata la meno votata e quindi la prima candidata alla prossima eliminazione.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 6 novembre