Terzo appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Dopo l’intervista della scorsa puntata a Loredana Bertè, questa settimana in studio ci sarà Renato Zero per presentare il suo nuovo importante progetto discografico pensato per celebrare i suoi 70 anni. Scopriamo tutti gli ospiti della puntata in onda sabato 25 settembre.

Verissimo 2020, ospiti di sabato 25 settembre

Sabato 25 settembre 2020 dalle ore 16.00 torna Verissimo, il talk-show campione d’ascolti del sabato pomeriggio di Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio il grandissimo Renato Zero.

Il re dei porcini si racconta in esclusiva ai microfoni di Silvia Toffanin presentando “Zerosettanta”, il nuovo progetto discografico suddiviso in tre capitoli. Il primo esce il 30 settembre 2020, giorno del 70esimo compleanno dell’artista che verrà celebrato anche da Canale 5 con la messa in onda di “Zero il Folle”, il live tour dello scorso anno registrato al Forum di Assago a Milano poco prima del Coronavirus. Una carriera unica e straordinaria quella di Renato Zero che ha cantato la borgata romana, ma anche gli amori e le malinconie di un’epoca che non tornerà più.

Verissimo oggi: in studio anche Alena Seredova e Giuliana De Sio

Non solo Renato Zero nella terza puntata di Verissimo in onda su Canale 5. Silvia Toffanin incontra anche Giuliana De Sio pronta a raccontare la sua terribile esperienza con il Covid-19. L’attrice, infatti, lo scorso marzo si è ammalata di Coronavirus finendo in ospedale. Ma non finisce qui, ospiti anche Antonella Elia da concorrente ad opinionista del Grande Fratello Vip e la showgirl Alena Seredova che lo scorso maggio è diventata mamma della piccola Vivienne.

Infine ospite in studio anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la coppia innamoratasi lo scorso anno proprio all’interno del Grande Fratello Vip.