Antonella Elia è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 2020. Proprio così: in queste ore è arrivata la notizia boom dalle pagine di Blogo che ha annunciato il nome della seconda opinionista di Alfonso Signorini che si siederà accanto al confermatissimo Pupo.

Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2020 come opinionista

E’ ufficiale: Antonella Elia torna al Grande Fratello Vip 2020 nelle vesti di opinionista. Dopo l’esperienza dello scorso anno come concorrente, questa volta la Elia ha accettato di ricoprire il ruolo di opinionista nell’attesissima nuova edizione del reality show in partenza da settembre su Canale 5. Un altro colpo grosso per Alfonso Signorini che, dopo l’ok di Pupo (per il secondo anno), è riuscito a convincere anche la “prezzemolina” Elia oramai onnipresente nei programmi Mediaset.

Una scelta che farà sicuramente discutere visto che la Elia è un personaggio che divide il pubblico: c’è chi la ama alla follia e chi, invece, non la sopporta! Sicuramente la recente esperienza a Temptation Island 2020 ha permesso ai telespettatori di conoscere un lato inedito della conduttrice che si è ritrovata a fare i conti con parole pesantissime pronunciate dal suo (ex) fidanzato Pietro Delle Piane.

In realtà il nome della Elia era tra quello dei papabili “opinionisti” della quinta edizione della versione vip del Grande Fratello, a cui si sono aggiunti poi anche quelli di Loredana Lecciso, Giulia De Lellis fino a Elettra Lamborghini. La bella e ricca ereditiera, oramai cantante di successo, era data quasi per certa al punto che si era ipotizzata una giuria di opinionisti a tre proprio con la Lamborghini, Pupo ed Elia. Il padrone di casa, Alfonso Signorini, che ricopre il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico, ha deciso però di non stravolgere il ruolo degli opinionisti confermando Pupo e Antonella Elia.