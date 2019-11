News ufficiali giungono da Mediaset a proposito di Grande Fratello Vip 4, l’edizione 2020 del reality show di Canale 5, quest’anno condotto non più da Ilary Blasi, ma dall’ex opinionista del programma, Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 4, data di inizio: quando comincia l’edizione 2020 del reality show di Canale 5

Quando comincia Grande Fratello Vip 4? Una prima data di inizio ufficiale per il reality show di Canale 5 è stata resa nota ieri. A farlo ci ha pensato Publitalia, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset.

Nei listini pubblicati, riferiti al palinsesto valido dal primo dicembre 2019 all’undici gennaio 2020, è scritto nero su bianco quand’è che partirà la nuova edizione della trasmissione, rinnovata anche quest’anno nella sua versione celebrity.

La data scelta, almeno per il momento, è fissata per martedì 7 gennaio 2020. La news, del resto, arriva anche dopo che, lo scorso ottobre, l’azienda ha comunicato il rinvio del reality all’inizio del nuovo anno, “nella logica di ottimizzare i ricavi pubblicitari“.

Gf Vip 2020 sarà dunque la quarta edizione del programma targato Endemol Shine Italy, la prima in assoluto condotta da un uomo, Alfonso Signorini, che in passato ha affiancato l’ormai ex conduttrice Ilary Blasi nel ruolo di opinionista.

Grande Fratello Vip 4, gli opinionisti sono Pupo e Wanda Nara: news ufficiali

Oggi, mercoledì 13 novembre 2019, Mediaset ha ufficialmente comunicato anche i nomi degli opinionisti di Grande Fratello Vip 4, confermando la messa in onda del reality per inizio 2020.

Si tratta di Pupo e di Wanda Nara. Il cantautore il cui vero nome è Enzo Ghinazzi e la moglie del calciatore Mauro Icardi prenderanno parte al cast del programma di Canale 5 in qualità di commentatori.

“Coppia inedita ed esplosiva“, anticipa Mediaset in un comunicato, “saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena“. Non c’è dubbio, almeno dalle parti del “Biscione”.

Infine, la precisazione dell’azienda in merito alla formazione del cast: “Il gruppo di concorrenti vip che varcherà la Porta Rossa resta per ora top secret“. Questo è quanto, l’attesa sta per finire e il Gf Vip sta per tornare.