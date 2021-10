Silvia Toffanin ritorna con il doppio appuntamento di Verissimo. Il rotocalco televisivo campione di ascolti, infatti, quest’anno va in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio. Curiosi di scoprire gli ospiti protagonisti delle interviste delle puntate in onda sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 su Canale 5?

Verissimo, ospiti sabato 2 ottobre 2021 di Silvia Toffanin

Sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 16.30 torna puntuale l’appuntamento con Verissimo. Il programma di interviste condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin su Canale 5 raddoppia! Questa settimana nuovi personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo sono pronti a raccontarsi, come non hanno mai fatto prima, in una serie di interviste che si preannunciano imperdibile.

A cominciare da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, i nuovi conduttori di Striscia La Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. E ancora in studio: la giornalista e conduttrice Barbara Palombelli reduce dalla polemica per le sue affermazioni nel programma ‘Forum’.

In studio anche: Paola Egonu, capitana della Nazionale di pallavolo campione d’Europa e la coppia formata da Enrico Brignano con la compagna Flora Canto prossimi alle nozze.

Infine spazio al racconto dell’atto d’amore di Alessandro D’Amico, ex corteggiatore del trono gay di “Uomini e donne”, nei confronti della sorella Federica.

Verissimo, ospiti domenica 3 ottobre 2021 di Silvia Toffanin

Per la puntata di domenica 3 ottobre 2021, Silvia Toffanin incontra l’attrice Francesca Neri che in questi giorni ha parlato per la prima volta della sua malattia. La moglie di Claudio Amendola, musa del cinema italiano, ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo ‘Come carne viva’. E ancora ospiti in studio: Gabriel Garko e la conduttrice Federica Panicucci. Infine per la prima volta, la Toffanin incontra Giancarlo Magalli che in questi giorni ha annunciato la sua partecipazione alla nuova stagione di ‘Don Matteo 13’.