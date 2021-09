Giancarlo Magalli debutta nel cast di Don Matteo . Dopo l’addio di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova, la serie campione di ascolti di Raiuno ha in serbo tante nuove sorprese per i telespettatori. A cominciare dall’ingresso del popolare conduttore televisivo.

Don Matteo 13, arriva Giancarlo Magalli

La nuova stagione di “Don Matteo 13” segna l’ingresso di nuovi personaggi. Dopo l’addio di Terence Hill che ha deciso di svestire i panni del popolare parroco in bicicletta dopo 20 anni, vi avevamo pre-annunciato l’arrivo di Raoul Bova nei panni di Don Matteo. Ebbene le sorprese non sono finite, visto che il cast della popolare fiction Rai1 si arricchisce anche della presenza di Giancarlo Magalli.

Proprio così l’ex conduttore de ‘I Fatti Vostri’ è tra i nuovi personaggi della tredicesima stagione della fiction di Rai1 dove vestirà i panni del vescovo consigliere del protagonista. A rivelarne la presenza è stato proprio Raoul Bova, alias Don Massimo, che dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato:

Don Massimo un cognome ce l’ha, si chiama Mezzanotte. Deve imparare a fare il parroco, a stare con la gente. E anche a fare l’investigatore, che non è proprio il primo pensiero quando arriva a Spoleto. Tanto Don Matteo era sicuro di sé, tanto lui è pieno di dubbi che affronta parlandone con il suo vescovo.

Giancarlo Magalli ha rifiutato il ruolo di Don Matteo 20 anni fa?

Per Giancarlo Magalli l’arrivo nel cast di Don Matteo era in parte segnato. In pochi ricorderanno che vent’anni fa il conduttore televisivo era stato dato come uno dei papabili interpreti del parroco più amato del piccolo schermo. Un ruolo che come sappiamo tutti è stato poi assegnato a Terence Hill per 20 anni. Fu proprio Magalli a raccontare questo aneddoto rivelando di aver rinunciato alla cosa in quanto impossibilitato a trasferirsi a Gubbio per motivi di famiglia.

A distanza di 20 anni per Magalli si riaprono le porte di Don Matteo visto che presterà il volto al vescovo consigliere di Don Massimo!