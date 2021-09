E’ tempo di rivoluzione a Don Matteo. Terence Hill dopo 20 anni ha deciso di lasciare i panni del parroco dall’innato talento per le indagini per dedicarsi completamente alla vita privata e alla famiglia. A rimpiazzarlo ecco arrivare Raoul Bova pronto a calarsi nei panni del nuovo parroco ‘Don Massimo’.

Raoul Bova è Don Massimo nella serie Don Matteo

Cambio di testimone nella fiction cult ‘Don Matteo‘. Dopo l’addio sofferto di Terence Hill, nella serie di Rai1 arriva un nuovo prete interpretato da Raoul Bova. L’attore sex symbol è pronto a calarsi nei panni di questo nuovo personaggio precisando: “non si parla di rimpiazzo ma di una storia che continua“. Bova, intervistato ai microfoni di Rtl 102,5, ha raccontato come sia stato proprio Terence Hill a scegliere Don Massimo come suo successore.

“ Il personaggio di Terence sceglie don Massimo perché pensa che abbia i requisiti per portare avanti il suo modo di intendere la vita e parlare con la gente ” – ha raccontato l’attore rivelando che Don Massimo a differenza di Don Matteo non avrà la tonaca e sostituirà la bicicletta con una moto.

Non solo, Raoul Bova ha anche aggiunto: “per me è come la staffetta della 4×100. Mi sta per arrivare questo testimone in grande velocità e io spero di dare il massimo per arrivare a vincere“. Il successo della serie non ha mai sorpreso l’attore che ha precisato:

La magia di don Matteo sembra semplice sulla carta ma escono fuori delle componenti molto importanti a livello di principi umani e di valori. Guardo a questo personaggio con grande curiosità e serenità, anche per dare al pubblico un personaggio positivo che possa far andare a letto le persone con una speranza in più.

Al momento non è stato rivelato di più sul nuovo personaggio di ‘Don Massimo’, anche se Bova ha confessato che per entrare al meglio nel ruolo si è fatto seguire da un prete vero. Le pochissime anticipazioni trapelate parlano di un uomo che si è avvicinato al Signore in età adulta dopo un incidente in cui ha rischiato di perdere la vita.

Terence Hill ha lasciato Don Matteo: perchè?

L’arrivo di Raoul Bova nella serie ‘Don Matteo’ ha segnato l’uscita di scena dell’amatissimo prete interpretato per circa vent’anni da Terence Hill. Una scelta sofferta, ma dovuta quella dell’attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano che ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia.

A confermarlo il figlio Jessi: “sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Lascia Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative“.