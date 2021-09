Terence Hill ha definitivamente detto addio al suo ruolo di prete detective nella fiction, grande successo di Rai 1, Don Matteo 13, prodotta da Luca e Matilde Bernabei in collaborazione con Rai Fiction. L’addio a uno dei ruoli più amati della grande fiction italiana, che arriva dopo 250 episodi e 20 lunghi anni di messa in onda. Sabato scorso, sul set dell’ultima scena, nella chiesa di Santa Eufemia a Spoleto, serpeggiava la frase: “Terence ci lascia”.

Terence Hill dice addio a Don Matteo: l’emozione dopo l’ultimo ciak

L’ultimo ciak è stato registrato sabato, sul set tutti gli addetti ai lavori hanno voluto salutare Terence Hill. L’annuncio della fine delle registrazioni è stato dato attraverso una nota da Lux Vide e Rai Fiction: “È in questa occasione che Lux Vide e Rai Fiction vogliono semplicemente dire GRAZIE: grazie a Terence Hill per la dedizione e la fedeltà con cui ha prestato il suo “MITO” ad un personaggio che è entrato per 20 anni con gentilezza nelle case di tutti gli italiani, dando sempre una parola di speranza”.

Don Matteo si chiude un’era

Il produttore della serie, Luca Bernabei ha dichiarato: “È vero, Terence ci lascia ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all’eredità che Terence ci lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per DON MATTEO e per tutti i telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito. Oggi dobbiamo essere all’altezza del mito che non ci lascia ma come un padre ci guarda da lontano e ci osserva crescere. Consapevoli dell’eredità di Terence, abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più e di portarla avanti con la massima dedizione e responsabilità. Lo dobbiamo ai milioni di italiani che guardano la serie e a Terence. A lui vogliamo dire ancora una volta…GRAZIE TERENCE HILL”.

Sul set di Don Matteo 13 arriva Raoul Bova

Tra le novità della tredicesima stagione di Don Matteo, oltre all’addio di Terence Hill, c’è il ritorno del Capitano Anceschi interpretato da Flavio Insinna. L’altra grande novità della nuova stagione è l’arrivo di Raoul Bova nei panni del nuovo parroco della città.

Terence Hill: il video di addio al set di Don Matteo 13

Ecco il video girato dopo l’ultima scena con protagonista Terence Hill nei panni per l’ultima volta di Don Matteo.