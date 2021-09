Matrimonio in arrivo per Enrico Brignano e Flora Canto. Il comico romano all’Arena di Verona sorprende tutti durante una delle date del suo show ‘Un’ora sola ti vorrei’. L’attore scende dal palco per fare una proposta indimenticabile alla compagna tra gli applausi del pubblico. Ecco cosa è successo.

Enrico Brignano: proposta di matrimonio a Flora Canto all’Arena di Verona

Sulle note di “A te” di Lorenzo Jovanotti, Enrico Brignano durante lo show ‘Un’ora sola vi vorrei’ si allontana dal palcoscenico dell’Arena di Verona per scendere tra il pubblico. In platea c’è Flora Canto, la compagna e madre dei suoi due figli. A sorpresa il comico e conduttore romano le fa una proposta di matrimonio.

“Vuoi sposarmi?” dice Brignano alla compagna Flora Canto visibilmente emozionata e imbarazzata per la cosa. Dal labiale della ex concorrente di Tale e Quale Show si legge ‘ma sei matto!”. Il pubblico è in visibilio per un momento davvero emozionante! Dopo la proposta di matrimonio in diretta, Flora Canto sui social ha scritto un post:

Grazie Verona.. la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato.. ❤️💍 Sarà Difficile dimenticare questo giorno..TI AMO..e Qualora ve lo stiate domandando.. Ho detto SI.

Flora Canto si sposa con Enrico Brignano: “ho detto SI!

Flora Canto ha detto ‘si’ alla proposta di matrimonio del compagno Enrico Brigano. Nella foto postata sui social si vede la Canto con tanto di anello di diamante regalatole dall’attore e comico romano. Brignano ha sviato la cosa scrivendo: “serata fantastica, pubblico stupendo, posto straordinario… io sono stato ‘brillante”. Una cosa è certa nella vita si può sempre cambiare idea considerando che proprio Brignano in una vecchia intervista disse: “Matrimonio? Nemmeno se la Lazio vincesse lo scudetto!”.

Al matrimonio tra i due manca solo la data. Sicuramente sarà una grande festa con la presenza anche di Martina e Niccolò, i due figli nati dalla loro storia d’amore.