Silvia Toffanin torna in onda con una nuova puntata di “Verissimo“, il rotocalco campione d’ascolti del sabato pomeriggio di Canale 5. Dopo l’intervista esclusiva della scorsa settimana a Can Yaman di “Daydreamer”, quali saranno gli ospiti della puntata in onda sabato 17 ottobre 2020? Scopriamoli insieme…

Verissimo, dopo Gabriel Garko arriva Eva Grimaldi

Sabato 17 ottobre 2020 dalle ore 16.00 torna l’appuntamento con Silvia Toffanin e “Verissimo“, il rotocalco di successo di Canale 5. Questa settimana ospite in studio Eva Grimaldi, l’attrice ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi di cui si è parlato tantissimo per via del coming out di Gabriel Garko.

Come ricorderete l’attrice, oggi sposata con Imma Battaglia, in passato ha avuto una lunghissima storia d’amore con l’attore sex symbol. Una relazione costruita al tavolino quella tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko che per anni hanno mentito sulla natura del loro sentimento, anche se entrambi hanno precisato di essersi amati davvero senza però aver mai fatto sesso.

Verissimo oggi, ospiti di sabato 17 ottobre 2020

Ma non finisce qui, ospite della puntata di sabato 17 ottobre 2020 di Verissimo anche Demet Özdemir, la bellissima attrice turca che presta il volto a Sanem Aydin nelle soap “Daydreamer”.

E ancora: in studio da Silvia Toffanin anche Gerry Scotti e Rudy Zerbi, i due giudici speciali di Tu si Que Vales e la conduttrice Federica Panicucci che presenta dal vivo la sua autobiografia “Il coraggio di essere felici“.

Infine direttamente da Temptation Island Vip 2020 la coppia più amata di questa edizione: si tratta di Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso, la cui storia d’amore ha coinvolto ed emozionato il pubblico. La coppia racconterà il post Temptation e i progetti per il futuro: matrimonio in arrivo?