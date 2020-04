Cosa accadrà nella nuova puntata di Verissimo – Le Storie di sabato 11 aprile 2020? Chi vedremo in video con piccoli aggiornamenti sulla sua vita professionale e privata e quali interviste verranno riproposte al pubblico di Canale 5? Ecco tutte le anticipazioni in merito al programma pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset. Sarà un pomeriggio ricco di sorprese e di belle interviste che nessuno potrà perdersi. Ebbene sì, nonostante per la maggior parte del tempo andranno in onda interviste già viste, ci sarà spazio anche a qualche video inedito come quello di Gaia Gozzi, vincitrice di Amici o di Paola Di Benedetto vincitrice del GF Vip.

Verissimo – Le Storie, le protagoniste di Amici: dalla Amoroso alla Gozzi

Alessandra Amoroso e Gaia Gozzi saranno protagoniste della nuova puntata di Verissimo – Le Storie in onda sabato 11 aprile 2020 nel primo pomeriggio di Canale 5. Cosa accadrà in studio? Ebbene l’ex vincitrice di Amici è solita fare incursione nel salotto di Silvia Toffanin e regalare emozioni e lacrime, ma anche tante risate ai fan. Rivedremo quindi una delle sue bellissime interviste. Immancabile sarà poi il momento dedicato alla canzone portafortuna. Silvia ed Alessandra la cantano sempre!

Spazio anche alla nuova vincitrice di Amici 2020. La cantante Gaia Gozzi è stata incoronata solo da poco più di una settimana. Ecco perché, non potendo avere in archivio interviste già andate in onda, i fan si aspettano qualcosa di inedito. Di cosa parlerà Gaia con Silvia Toffanin? Quale video è già stato confezionato per il pubblico dell’ammiraglia?

Verissimo ospiti e anticipazioni: la vincitrice del GF Vip

Da una vincitrice all’altra. Dopo Amici, il talent di Maria De Filippi, sarà la volta di celebrare anche quella del reality condotto da Alfonso Signorini. Lei è stata incoronata mercoledì 8 aprile 2020. Ha battuto, in finalissima, Paolo Ciavarro e ha poi scelto di donare tutto il montepremi in beneficenza per la lotta al Coronavirus. Di chi stiamo parlando? Di Paola Di Benedetto, la bellissima ex madre Natura nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

A Verissimo si rivivrà tutta la storia della vincitrice del GF Vip partendo da quella professionale e approdando a quella privata. Fra televisione e gossip quindi si parlerà del programma di Paolo Bonolis nel quale ha interpretato Madre Natura, ma anche di Francesco Monte e poi del cantante del duo Benji e Fede.

Spazio infine al saluto della bellissima Di Benedetto che ha realizzato un video speciale proprio per tutti i fan e i telespettatori.

Verissimo: Giulia De Lellis e Andrea Damante pronti a confermare la convivenza?

C’è infine grande, grandissima attesa per il racconto di Giulia De Lellis e Andrea Damante e della loro quarantena. Dopo le foto pubblicate sul settimanale Chi, infatti, è ormai chiaro come i due ex si siano riavvicinati uno all’altra e abbiano fatto pace.

Andrea Damante ha confermato di essere tornato a casa dei genitori di Giulia De Lellis in diretta Instagram con Pio e Amedeo, ma nessuno ha avuto ancora ha scoperto tutti i dettagli del loro riavvicinamento. Come stanno vivendo Andrea Damante e Giulia De Lellis questa quarantena? Cosa sta accadendo fra di loro?

Oltre alla messa in onda delle loro reciproche interviste, o di piccoli pezzi di esse, i fan attendono con ansia un video di loro due insieme intenti a spiegare a Silvia Toffanin cosa sia cambiato negli ultimi mesi e come stia andando la loro relazione oggi.

Verissimo: tutte le news

Ricapitolando cosa vedremo a Verissimo nella puntata dell’11 aprile 2020?

In primis la sigla #ImagineForVerissimo a cui si sono aggiunti: Al Bano, Alessio Boni che mostrerà per la prima volta in tv il suo piccolo Lorenzo, Arianna Bergamaschi, Gaia Gozzi, Nyv e Giovanni Caccamo.

Spazio poi ai video-messaggi esclusivi di: Gaia Gozzi, che si è appena aggiudicata il trofeo di “Amici” e Paola Di Benedetto vincitore della quarta edizione di “Grande Fratello Vip”. Oltre a quelli di: Giulia De Lellis e Andrea Damante che ha inviato una clip a Verissimo (con lo stesso sfondo del video di Giulia), raccontando che sta trascorrendo queste settimane a Roma in piacevolissima compagnia. Oltre a loro anche Francesca Michielin ha voluto mandare un messaggio da casa ai telespettatori.

Le interviste riproposte saranno invece quelle di: