Torna l’appuntamento con Verissimo Le Storie di Silvia Toffanin su Canale 5. Il meglio delle interviste dell’ultima edizione del rotocalco campione di ascolti del sabato pomeriggio riproposte per i telespettatori. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato 12 giugno 2021.

Verissimo, la puntata di oggi: le storie di sabato 12 giugno 2021

Tutto pronto per una nuova puntata di “Verissimo – Le Storie”, il meglio delle interviste realizzate da Silvia Toffanin su Canale 5. Sabato 12 giugno 2021 dalle ore 16.00 torna puntale l’appuntamento con il rotocalco televisivo campione d’ascolti del piccolo schermo con la presenza di tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche contributi inediti e finora mai visti.

Tra gli incontri inediti ed esclusivi della puntata di sabato 12 giugno 2021, Silvia Toffanin incontra Stefano Accorsi. L’attore italiano, che ha compiuto 50 anni, si racconta a cuore aperto dalla vita privata a quella lavorativa. Dall’amore per Laetitia Casta poi finito fino al matrimonio con Bianca Vitali. Non solo, l’attore parla della gioia di essere diventato padre per ben quattro volte e dei film che hanno cambiato la sua vita di artista.

Ma non finisce qui, ospite in studio anche Maria Amelia Monti, la brillante attrice che tutti ricorderanno per la serie cult “Finalmente soli” in cui ha recitato accanto a Gerry Scotti.

Verissimo ospiti: da Sabrina Ferilli a Nancy Brilli

Nella puntata di sabato 12 giugno 2021 di Verissimo Le Storie, i telespettatori potranno anche rivedere alcune delle interviste più belle ed emozionanti di questa edizione. A cominciare da quella realizzata a Sabrina Ferilli, l’attrice e personaggio televisivo, che quest’anno si è contraddistinta per due fiction di successo: “Svegliati amore mio” e “L’amore strappato“.

E ancora l’intervista a Loredana Bertè che ha raccontato per la prima volta di essere stata violentata all’età di 17 anni, ma anche Ilary Blasi alla vigilia della sua prima edizione de “L’Isola dei Famosi”. La conduttrice ha parlato della morte del padre di Francesco Totti, delle sorelle, dei figli e del suo ritorno in tv. Infine tra gli ospiti anche Nancy Brilli.