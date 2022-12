Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022.

Verissimo, ospiti di sabato 10 dicembre 2022

Sabato 10 dicembre 2022 dalle ore 14.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin. Una puntata ricca di ospiti quella che vedremo in tv. A cominciare da Santo Versace, il fratello di Gianni Versace, che presenta il libro “Fratelli. Una famiglia italiana”, in cui parla, tra le altre cose, dell’omicidio di suo fratello Gianni e della storia della sua famiglia. Non solo, in studio ospiti anche Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che dal 12 dicembre torneranno dietro il bancone del tg satirico “Striscia La Notizia”.

E ancora: ospite in studio per la prima intervista a Verissimo l’attrice Clarisse Burt e il racconto di vita di una splendida signora dello spettacolo Wilma De Angelis. Infine c’è tanta attesa per il ritorno in tv di Giulia De Lellis pronta a raccontarsi a cuore aperto tra lavoro e vita privata.

Verissimo, ospiti di domenica 11 dicembre 2022

Come sempre Verissimo di Silvia Toffanin bissa anche domenica 11 dicembre dalle ore 16.00 su Canale 5 con un’altra imperdibile puntata. In studio ospiti: gli ambasciatori della musica italiana nel mondo, Ignazio, Gianluca e Piero, che formano il trio de Il Volo, protagonisti di un grande concerto in onda su Canale 5 la Vigilia di Natale. Ospiti anche il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo che tornano nella sale cinematografiche con il film “Il grande giorno”.

Spazio poi al racconto di vita di Gigliola Cinquetti, l’interprete di “Non ho l’età” che si racconterà tra vita privata e carriera. E ancora: la showgirl Gabriella Labate e direttamente da “Amici” la mitica insegnante di danza Alessandra Celentano.

Infine in studio ospiti Francesca Cipriani e il marito Alessandro per raccontare l’emozione del loro matrimonio.

Ricordiamo che in occasione del periodo natalizio, Verissimo non andrà in onda. Al suo posto nelle puntate di sabato 17, 24 e 31 dicembre ci sarà “Verissimo Le storie”, tre appuntamenti speciali con le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti contributi inediti. L’appuntamento con le nuove interviste di Silvia Toffanin è per sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023.