Tutto pronto per il doppio appuntamento del weekend di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 18 gennaio 2025

Sabato 18 gennaio 2025 dalle ore 16.30 va in onda “Verissimo”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di oggi tanti personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi a cuore aperto. Tra gli ospiti: Memo Remigi protagonista di un’intensa intervista in cui ripercorrerà i momenti più significativi della sua vita. Non solo, alla nuova vita di Malena che è tornata a farsi chiamare Filomena Mastromarino abbandonando per sempre il cinema hard. E ancora ospiti: l’attore e comico Francesco Paolantoni, reduce dall’esperienza di Ballando con le Stelle.

In studio spazio anche al ritorno di Giordana Angi, artista nata ad “Amici”, che in pochi anni ha conquistato il successo anche a livello internazionale. Tornano anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che sono diventati da poco genitori della piccola Camilla. Infine direttamente dalla casa del Grande Fratello ci sarà Jessica Morlacchi, la ex cantante dei Gazosa al centro di alcune polemiche per il suo comportamento all’interno della casa.

Verissimo, gli ospiti di domenica 19 gennaio 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 19 gennaio 2025 dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti l’atteso ritorno di Ilary Blasi protagonista su Netflix del secondo capitolo della sua vita. E ancora: Paolo Bonolis, che da lunedì 20 gennaio tornerà nel preserale di Canale 5 con la nuova edizione di “Avanti un altro!”.

Spazio poi alla intervista esclusiva alle sorelle Cristèl, Romina e Jasmine, figlie di Al Bano. Tra gli ospiti della puntata anche: Iva Zanicchi, Ermal Meta e infine il coreografo Luca Tommassini che parlerà della sua recente e delicata operazione al cuore.

L’appuntamento con Verissimo 2025 è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.