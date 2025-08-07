Ascolti tv di mercoledì 6 agosto 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Sei mai stata sulla luna” contro “Sissi – Atto finale“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 6 agosto 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Sei mai stata sulla luna vs Sissi. Auditel del 6 agosto 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Sei mai stata sulla luna” contro “Sissi”. Chi ha vinto?

Rai 1: Sei mai stata sulla luna, il film del 2015 diretto da Paolo Genovese con protagonisti Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè ha incollato alla tv 1.459.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Su Rai 2: Rocco Schiavone, le repliche della serie tratta dalle opere letterarie di Antonio Manzini con protagonista Marco Giallini ha attirato appassionato 951.000 spettatori pari al 7.5%.

Rai 3: Il caso, il nuovo programma di indagine giornalistica condotto da Stefano Nazzi e dedicato ai casi di cronaca nera italiana ha raccolto 543.000 spettatori pari allo 4% di share.

Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha informato 775.000 telespettatori pari ad uno share del 6.9%.

Canale 5: Sissi, l’atto finale della serie tv dedicata all’Imperatrice d’Austria ha emozionato 1.436.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Chicago Med, la serie tv statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ha coinvolto 1.003.000 spettatori con il 7.2% di audience.

La7: La torre di Babele: il nuovo programma di Corrado Augias ha registrato 525.000 spettatori con il 4.1%.

Tv8: La rivincita delle bionde, il film del 2001 diretto da Robert Luketic con protagonista Reese Witherspoon ha divertito 349.000 spettatori con il 3.7% di share.

Nove: Aston Villa-Roma, la partita di precampionato di Serie A ha incuriosito 325.000 spettatori (2.5%).

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 agosto 2025

RAI 1

Cuori : 923.000 spettatori con il 9.8 % nel primo episodio, 805.000 spettatori con il 10.3 % nel secondo episodio e 759.000 spettatori con l’ 11.3 % nel terzo episodio;

: spettatori con il % nel primo episodio, spettatori con il % nel secondo episodio e spettatori con l’ % nel terzo episodio; Estate in diretta: 1.304.000 spettatori con il 17.5% di share.

CANALE 5