Ultimo appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo condotto con grandissimo successo Silvia Toffanin su Canale 5. Una puntata finale col botto quella in onda sabato 25 maggio 2019 visto che in studio ci sarà Pamela Prati per un’intervista – confessione. Ecco tutte le anticipazioni e gli altri ospiti della puntata.

Verissimo ospiti, Pamela Prati: “Mark Caltagirone non l’ho mai visto” – confessione choc

Sabato 25 maggio 2019, eccezionalmente alle ore 15.00 su Canale 5, ultimo appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin. Per l’ultima puntata grandi ospiti e personaggi, ma soprattutto in studio il ritorno di Pamela Prati.

Dopo la sceneggiata andata in onda due sabati fa, Pamela Prati ha deciso di raccontare la sua verità sul “caso Pamela” rivelando in esclusiva che Mark Caltagirone non esiste. Dopo le rivelazioni dell’agente Eliana Michelazzo a Live – Non è la D’Urso, anche la showgirl del Bagaglino ha deciso di dire la verità mettendo la parola fine alla più grande truffa del gossip.

La Prati, stando alle prime indiscrezioni circa la sua confessione, avrebbe dichiarato a Silvia Toffanin di essere stata plagiata dalla sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Non solo, ha confermato che non ha mai incontrato né visto di persona Mark Caltagirone e che l’avrebbe incontrato il giorno del matrimonio. Dichiarazioni folli di una storia che, onestamente, ha stufato davvero tutti e su cui è arrivato il momento di far calare il sipario.

Verissimo, gli altri ospiti di sabato 25 maggio

Non solo Pamela Prati a Verissimo per l’ultima puntata in onda sabato 25 maggio. Nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà anche Walter Nudo dopo i problemi di salute. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è pronto a raccontarsi tra vita privata e lavorativa soffermandosi su quanto successo lo scorso aprile.

Ospiti di Silvia Toffanin anche Francesco Renga, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2019, e prossimamente impegnato in un lungo tour, e l’attore Sergio Castellitto.

Infine in studio anche Megan Montaner e Alessandro Tiberi, gli attori protagonisti della nuova fiction “Lontano da te” in arrivo dal 9 giugno su Canale 5. L’attrice, conosciuta per il ruolo di Pepa nella soap “Il Segreto” è pronta a rivelare i suoi prossimi progetti di lavoro e non solo.