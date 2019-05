Nuovo Capitolo della saga di “Pratiful” ovvero la messa in scena di un finto matrimonio, con un finto sposto e una protagonista (Pamela Prati) che asserisce in modo categorico e convinto che Mark Caltagirone esiste!

Live non è la D’Urso: la verità di Eliana Michelazzo

Ennesimo capitolo trash della storia che ormai sta tenendo banco in tutte le tv, i giornali e i siti: il matrimonio di Pamela Prati con il famigerato Mark Caltagirone. Ieri sera, una della due agenti dell’agenzia Aicos di cui fa parte anche la Prati ha vuotato il sacco e ha raccontato la sua verità.

Ci riferiamo a Eliana Michelazzo che ha affermato con certezza che Mark Caltagirone non esiste, che alla luce dei fatti si è resa conto che nemmeno Simone Coppi (l’uomo con cui si è considerata spostata per 10 anni) non esiste, e che con buona probabilità questo sia solo il frutto di una fantasia malata e perversa, il cui scopo non si sa bene quale possa essere.

La bomba di Dagospia su Eliana Michelazzo e Pamela Perriciolo

Insomma, ieri Barbara D’Urso ha cercato di sviscerare le morbose vicende che si celano dietro questa storia che ha dell’incredibile, ed Eliana, via via che rispondeva alle domande della conduttrice appariva sempre più provata da quello che in definitiva, è emerso.

Non esiste nulla, una bolla di sapone, un castello di sabbia su cui ha costruito 10 anni della sua vita, inventando di sana pianta, vacanze immaginarie, cene, regali e tutto ciò che di normale ci può essere in una coppia. Ma ahimè il triste epilogo è che questo fantomatico uomo, a cui si è sentita sposata la Michelazzo, non esiste.

Dagospia, da cui è partita tutta l’inchiesta fa sapere

Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy: lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili, usati per ricattare star, starlette e politici – Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a ”uomini & donne” e l’amore saffico – Pamela Prati è piena di debiti da bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo.

FLASH! SIMONE COPPI NACQUE PER COPRIRE LA BRUCIANTE DELLA MICHELAZZO SCONFITTA A ''UOMINI & DONNE'' E L'AMORE SAFFICO CON LA PERRICCIOLO – PAMELA PRATI È PIENA DI DEBITI DA BINGO E, PLAGIATA O NO, SI È MESSA IN MANO AL DUOhttps://t.co/fsDQbE83mt — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 22, 2019

Insomma quello che afferma il noto sito di informazione è che il trio ha mentito sapendo di mentire: Eliana e la Perriciolo vivevano una storia omosessuale da 10 anni e che è stato organizzato il tutto solo per coprire questa verità e fare soldi.

La replica di Eliana Michelazzo alle insinuazioni di Dagospia

La Michelazzo ha replicato prontamente a questa accuse affermando che non ha nulla contro i gay e che se fosse veramente lesbica non avrebbe avuto motivo di nascondersi.

Chi avrà ragione e chi torto?

La Michelazzo è vittima o carnefice in questa storia? Era consapevole di essere plagiata e di mentire e nonostante tutto ha continuato o è veramente vittima di un colossale raggiro? E la Prati che ruolo avrà in tutto questo?