“Mark Caltagirone non esiste” e “Pamela Prati ha retto il gioco”. Questo il contenuto dell’intervista rilasciata a Live – Non è la D’Urso, in cui Eliana Michelazzo ammette di non credere più all’esistenza del presunto compagno dell’ex showgirl del Bagaglino. Intervista in cui la ormai ex agente della Prati ed ex corteggiatrice di Uomini e donne parla anche del presunto marito Simone Coppi. Ecco, allora, il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, quanto andato in onda mercoledì 22 maggio 2019 in prima serata su Canale 5.