Dopo le anticipazioni su quanto Eliana Michelazzo ha riferito a Barbara d’Urso in una lunga intervista per Live Non è la d’Urso, in onda questa sera su Canale 5, non si fa altro che parlare del Pamela Prati Gate. Nelle ultime ore, infatti, le notizie sul caso si susseguono spasmodicamente. L’ultima news riguarda, però, proprio la showgirl protagonista. Con una nota del suo avvocato, infatti, ha abbandonato l’agenzia Aicos e preso le distanze da Eliena Michelazzo.

Pamela Prati abbandona l’Aicos e Eliana Michelazzo

Le dichiarazioni di Eliana Michelazzo hanno fatto cadere un enorme castello di carte costruito, non si sa come e nemmeno bene da chi, dopo anni e anni di bugie. Il racconto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, ha anche sciolto, almeno pare, una lunga e proficua amicizia fra lei, Pamela Prati e Pamela Perricciolo.

Così dal chiedersi solamente se Mark Caltagirone esistesse o meno si è passati a cercare di capire anche la possibile esistenza di un certo Simone Coppi.

L’intervista realizzata da Barbara d’Urso per la nuova puntata di Live Non è la d’Urso in onda mercoledì 22 maggio 2019, ha oltretutto creato una profonda frattura all’interno della Aicos. Le risposte, infatti, non sono tardate ad arrivare.

La nota dell’avvocato Irene Della Rocca ha informato tutti sulla volontà di Pamela Prati di lasciare l’agenzia e chiudere i rapporti con la Michelazzo.

Si legge infatti: “Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana“. Non solo ! Insomma Pamela Prati ha deciso non solo di non ricoprire più la carica onorifica di direttrice, ma anche di non essere più rappresentata dalla Michelazzo e dalla Perricciolo.

Pamela Prati Gate: cosa accadrà ora?

Tutti si chiedono cosa accadrà ora. Pamela Prati passerà al contro-attacco denunciando le sue due ex amiche, colleghe ed agenti?

E’ vero che Eliana Michelazzo si è, invece, già recata in questura?

Per sapere tutti i dettagli sulla vicenda sono in tanti ad attendere con ansia la puntata di stasera di Live Non è la d’Urso. Il racconto della Michelazzo, a quanto pare, svelerà a tutti diverse news importanti sul caso e farà emergere dettagli sconcertanti.