Nuove rivelazioni stasera a Live – Non è la D’Urso. Eliana Michelazzo non è sposata, il presunto marito Simone Coppi non esiste e il matrimonio non c’è stato? Queste le ultime confessioni della ex agente di Pamela Prati ed ex corteggiatrice di Uomini e donne, fatte in una nuova intervista tv rilasciata al programma di Canale 5. Rivediamo, allora, il suo intervento in trasmissione, in questo video Mediaset tratto dalla decima puntata di Live di mercoledì 22 maggio 2019.