“Ho denunciato Pamela Perricciolo perché tutto questo, purtroppo, l’ha creato lei”. Così Eliana Michelazzo nell’intervista rilasciata, in diretta a Live – Non è la D’Urso, nella puntata di mercoledì 22 maggio 2019. “Mi diceva sempre ‘mi sono presa le gocce, se muoio pensa alla mia famiglia’. Sempre sensi di colpa, io stavo male, piangevo, non capivo perché tutto questo”. Queste, infatti, le recenti dichiarazioni fatte in tv dall’ormai ex agente di Pamela Prati (video Mediaset).